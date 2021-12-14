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В ВР обещают завтра согласовать МО проведение пищевых закупок для армии

Комитет Верховной Рады Украины по обороне и нацбезопасности будет рассматривать планы закупок для Минобороны

сегодня, 20:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Завтра, 15 декабря, комитет ВР по вопросам обороны и нацбезопасности планирует утвердить годовой и трехлетний планы закупок Минобороны, чтобы ведомство могло приступить к новым тендерным процедурам на закупку услуг питания, в частности. Об этом рассказал нардеп, член профильного комитета Михаил Забродский.

"Да, завтра комитет планирует рассмотреть трехлетний и годовой план закупок, кроме того, завтра в повестке дня отдельные документы ДОЗ на 2022 год", — сказал он.

По словам политика, нардепы также будут выяснять, какие условия в новые тендерные документы закладывает Минобороны по пищевым закупкам. Чтобы сделать невозможным повторение сценария в этом году, когда все они были прописаны фактически под одного участника "Военсервис-волонтер", что и позволило ему монополизировать рынок армейской пищи почти на 100%.

"Нам, кроме того, что изучать тендерные условия, нужно будет обратить внимание на буквально 2-3 важных момента, по которым сразу нам будет понятно, насколько прозрачно условия сформированы и насколько есть возможность конкурировать на этом рынке услуг", — пояснил Забродский. .

Нардеп прокомментировал и тот факт, что сейчас Минобороны продлило девять контрактов с "Волонтером", которые все должны завершиться 31 декабря, еще на 3 месяца следующего года.

"Я могу только предположить, что продлили контракты, потому что не были заключены новые, потому что соответствующие процедуры не были проведены, и они оказались просто в безвыходной ситуации, когда питать надо, но вывести с рынка этого поставщика услуг или передать другому или более справедливо распределить — просто нет возможности", — сказал он, заметив, что депутаты будут разбираться, есть ли в этом вина оборонного комитета или вина МО.

Напомним, что пищевые закупки МО должны были объявить еще в октябре-ноябре текущего года. Этого не произошло из-за того, что оборонный комитет дважды не согласовал представленный Минобороны годовой план закупок. Последний — 8 декабря

В текущем году рынок поставок продуктов питания в ВСУ был полностью монополизирован "Военсервис-волонтером". За это экс-замминистра обороны Игорь Халимон получил подозрение от ДБР.
В ВР обещают завтра согласовать МО проведение пищевых закупок для армии - фото 2
В ВР обещают завтра согласовать МО проведение пищевых закупок для армии - фото 3

Против "Военсервис-волонтера" было составлено более 100 актов за многочисленные нарушения договорных обязательств в части безопасности и качества пищевых продуктов, поставленных ВСУ. Компания, среди прочего, возила на фронт гнилые овощи, перемороженное мясо, рыбу и не обновляла стратегические запасы питания армии.
Напомним, что "Комментарии" информировали, что в странская армия получит партию мощных грузовиков.

 

В ВР обещают завтра согласовать МО проведение пищевых закупок для армии

Профильный комитет будет обсуждать питание армии (фото из открытых источников)


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