В Раде не исключают введение локдауна в Украине

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Елизавета Черных
О том, что Верховная рада Украины не исключает введение локдауна на территории страны, заявил глава парламента Дмитрий Разумков. В ходе брифинга он также подчеркнул, что в парламенте готовятся к возможному ужесточению карантинных ограничений.
ФОТО: Из открытых источников
Спикер Верховной рады также отметил, что на введение локдауна будет влиять множество факторов, к примеру, количество проведенных тестов, количество инфицированных COVID-19, результаты эффективности карантина выходного дня и другие.
Напомним, что сегодня в Офисе президента будут решать, вводить локдаун или нет. В ОП уверили, что о результатах будет сообщено населению как можно быстрее.
Как сообщали "Комментарии" ранее, названы новые даты введения локдауна в Украине.
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