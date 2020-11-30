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В Раде не исключают введение локдауна в Украине

Дмитрий Разумков уверяет, что на решение об усилении карантина будет влиять много факторов

сегодня, 14:34
Автор:

Елизавета Черных

О том, что Верховная рада Украины не исключает введение локдауна на территории страны, заявил глава парламента Дмитрий Разумков. В ходе брифинга он также подчеркнул, что в парламенте готовятся к возможному ужесточению карантинных ограничений. 

В Раде не исключают введение локдауна в Украине

ФОТО: Из открытых источников

"Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то они это будут делать... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается", — прокомментировал Дмитрий Разумков.

Спикер Верховной рады также отметил, что на введение локдауна будет влиять множество факторов, к примеру, количество проведенных тестов, количество инфицированных COVID-19, результаты эффективности карантина выходного дня и другие. 

"Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун — это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится", — подчеркнул Разумков. 

Напомним, что сегодня в Офисе президента будут решать, вводить локдаун или нет. В ОП уверили, что о результатах будет сообщено населению как можно быстрее. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, названы новые даты введения локдауна в Украине. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/rade-isklyuchayut-vvedenie-lokdauna-ukraine-1606734218.html
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