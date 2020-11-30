В Раде не исключают введение локдауна в Украине

О том, что Верховная рада Украины не исключает введение локдауна на территории страны, заявил глава парламента Дмитрий Разумков. В ходе брифинга он также подчеркнул, что в парламенте готовятся к возможному ужесточению карантинных ограничений.

ФОТО: Из открытых источников

"Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то они это будут делать... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается", — прокомментировал Дмитрий Разумков.

Спикер Верховной рады также отметил, что на введение локдауна будет влиять множество факторов, к примеру, количество проведенных тестов, количество инфицированных COVID-19, результаты эффективности карантина выходного дня и другие.

"Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун — это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится", — подчеркнул Разумков.

Напомним, что сегодня в Офисе президента будут решать, вводить локдаун или нет. В ОП уверили, что о результатах будет сообщено населению как можно быстрее.

Как сообщали "Комментарии" ранее, названы новые даты введения локдауна в Украине.

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