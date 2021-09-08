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В Раде хотят запретить послам и грантовым активистам управлять Украиной

В парламенте зарегистрировали Декларацию о восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева

Парламентарий Анатолий Поляков зарегистрировал в парламенте свой новый законопроект о "Восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления". Если за него проголосуют коллеги парламентария, то представители других стран, международные организации, а также общественные деятели,  которые, на так называемые гранты, финансируются из других стран,  не будут иметь влияния на государственную политику Украины. Об этом проинформировал сам Поляков в Telegram, разместив скриншоты нового документа.

В Раде хотят запретить послам и грантовым активистам управлять Украиной

Парламент инициирует новый законопроект (фото из открытых источников)

По словам депутата ВР, чиновники только и рассказывают, как они защищают демократию и суверенитет страны. На самом деле в ней распространена практика внешнего вмешательства в государственную политику. Управляют страной послы европейских стран, МВФ и, оплачиваемые неизвестно кем, общественные деятели.

"Сегодня зарегистрировал в парламенте Декларацию о восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления", — добавил Анатолий Поляков.

Новый законопроект, который написал парламентарий, запрещает иностранцам занимать должности в государственном управлении. Даже в ситуации, когда он получил украинское гражданство, при этом не отказываясь от своего. Также здесь предусмотрено, что гражданские деятели,  которые используют средства из других стран, не имеют права финансировать у нас политические проекты, медиа и управлять страной. Иностранцы не смогут входить в состав конкурсных комиссий, которые утверждают управленцев, судей и других служащих.

Декларация запрещает Кабмину и президенту государства сотрудничать с международными организациями и активистами, деятельность которых оплачивают из-за рубежа.

Строгие запреты предусмотрены для руководителей иностранных посольств, которые будут осуществлять деятельность по вмешательству во внутреннюю политику страны. Их автор декларации предлагает объявлять персонами non grata.

Как говорится в новом законопроекте, все нормы ранее принятых законов, которые ему противоречат, потеряют юридическую силу. Кабинет Министров будет обязан подать в определенный срок поправки к ним.

Парламентарий убежден, что когда за Декларацию проголосует парламент, то "практика внешнего вмешательства в управление страной исчезнет навсегда".

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО .


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Источник: https://t.me/poliakovanton/3728?single
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