В Раде еще на одного нардепа станет меньше: есть ли риск нелегитимности парламента

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что поступило очередное заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. В этот раз речь идет об Олеге Волошине, который избирался в Раду от "ОПЗЖ". В последнее время пошла целая череда заявлений о сложении полномочий от запрещенной в Украине "ОПЗЖ". Тенденция может продолжиться. Может ли случится так, что такая ситуация приведет к перевыборам? Сколько депутатов минимум должно быть для легитимности парламента? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Нынешний парламент, в котором на данный момент свыше 400 нардепов, может спокойно продолжать работать

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поясняет:

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"Верховная Рада является полномочной при условии избрания не менее двух третей ее конституционного состава (300 человек). Это – норма Конституции Украины. Так что нынешний парламент, в котором на данный момент свыше 400 нардепов, может спокойно продолжать работать".

Эксперт напоминает, что в истории уже были случаи, когда значительная часть депутатов слагала полномочия, что приводило к внеочередным выборам народных депутатов.

"Но вряд ли сегодня сложение полномочий частью депутатов ОПЗЖ приведет к прекращению полномочий Верховной Рады", – считает Ростислав Кравец.

У нас фактически нет механизма лишения мандата, многое сейчас делается "с колес"

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала акцентирует, что пока у нас военное положение, никаких выборов-перевыборов быть не может.

"А военное положение, понятно, будет действовать, пока не закончится война – и некоторое время после. Нет сомнений, что всё завершится победой Украины. Но, когда именно – спрогнозировать невозможно", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что для того, чтобы Рада стала недееспособной, там должно отсутствовать конституционное большинство в 300 голосов.

"Я сомневаюсь, что до такого дойдет. Есть еще довольно большой запас нардепов, – поясняет эксперт. – Те же, кто пишет в последнее время заявление о сложении мандата, это, как правило, представители ОПЗЖ. Как тот же Волошин, о заявлении которого стало известно сегодня. И который, по некоторым данным, находится в РФ. Он уже получил подозрение в госизмене – и вряд ли появится в Украине. Интересно, конечно, почему он решил написать подобное заявление. В принципе, мог бы и не писать. Думаю, он и подобные ему пишут такие заявления либо по своей воле, либо после определенных торгов".

По словам Виталия Балы, у нас фактически нет механизма лишения мандата, многое сейчас делается "с колес", как то же лишение гражданства, а потом – мандата.

"Так что, – отмечает эксперт, – следует обязательно выработать соответствующий механизм, который позволял бы при определенных обстоятельствах юридически чисто лишать тех или иных персонажей депутатских мандатов".

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