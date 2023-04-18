В прямом эфире: Гетманцеву бросили публичный вызов

Рубрики
МЕНЮ
Константин Куликов
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко бросил публичный вызов коллеге из "Слуг народа", главе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента Данилу Гетманцеву — он призвал его встретиться в прямом эфире. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост нардепа в Facebook.
Данило Гетьманцев - виклик кинуто
"Итак, у Данила Гетманцева:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
1. Квартира в Крыму
2. Бизнес в Крыму
3. Платит налоги в РФ.
4. Был помощником предателя Сивковича ТРИ созыва.
И на блюдечке с голубой кайомочкой: Гетьманцев ПРОТИВ возвращения 30 тысяч нашим военным и ЗА возврат налогов для бизнеса.
Даниил Гетманцев, зову тебя в прямой эфир на своем ютуб-канале. Все вживую. Пришло время поговорить", – написал Алексей Гончаренко.
По данным украинской Википедии, Гетманцев часто цитировал и поддерживал месседжи российских телеграмм-каналов вместе с пророссийским депутатом "Слуги народа" Бужанским и ведущим запрещенного пророссийского телеканала НАШ Максимом Назаровым.
К примеру, Гетманцев 16 раз цитировал телеграмм-канал "Резидент", а также телеграмм-канал "Легитимный", где оправдывался за ошибки и снос памятников. 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину, предложил "выбрать не патриотизм, а математику", призвал к активной торговле с Россией, заявил о неэффективности санкций Европы и США против России. Выступил против дерусификации украинских улиц, названных в честь писателей Российской империи — Булгакова, Пушкина и Толстого. Считал, что Украинский институт национальной памяти чествует нацизм, а потому не стоит увеличивать его финансирование. Считал, что Украина на 2021 год не достигла уровня ВВП УССР, хотя экономисты указывали на значительно более высокий ВВП и показатели благосостояния украинцев, чем во времена УССР, и даже во время войны с Россией с 2014 года.
При этом Вики ссылается на "расследование украинских журналистов и СБУ".
Тем временем, стало известно, повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать.
Кроме того, стало известно, что у украинских аграриев появятся новые финансовые возможности.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 13:52
Тепер все стає на свої місця. Карликовий вождь гарний це 100% бояр навколо нього огидні, а вождь про це не здогадується.