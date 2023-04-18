В прямом эфире: Гетманцеву бросили публичный вызов

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко бросил публичный вызов коллеге из "Слуг народа", главе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента Данилу Гетманцеву — он призвал его встретиться в прямом эфире. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост нардепа в Facebook.

Данило Гетьманцев - виклик кинуто

"Итак, у Данила Гетманцева:

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1. Квартира в Крыму

2. Бизнес в Крыму

3. Платит налоги в РФ.

4. Был помощником предателя Сивковича ТРИ созыва.

И на блюдечке с голубой кайомочкой: Гетьманцев ПРОТИВ возвращения 30 тысяч нашим военным и ЗА возврат налогов для бизнеса.

Даниил Гетманцев, зову тебя в прямой эфир на своем ютуб-канале. Все вживую. Пришло время поговорить", – написал Алексей Гончаренко.

По данным украинской Википедии, Гетманцев часто цитировал и поддерживал месседжи российских телеграмм-каналов вместе с пророссийским депутатом "Слуги народа" Бужанским и ведущим запрещенного пророссийского телеканала НАШ Максимом Назаровым.

К примеру, Гетманцев 16 раз цитировал телеграмм-канал "Резидент", а также телеграмм-канал "Легитимный", где оправдывался за ошибки и снос памятников. 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину, предложил "выбрать не патриотизм, а математику", призвал к активной торговле с Россией, заявил о неэффективности санкций Европы и США против России. Выступил против дерусификации украинских улиц, названных в честь писателей Российской империи — Булгакова, Пушкина и Толстого. Считал, что Украинский институт национальной памяти чествует нацизм, а потому не стоит увеличивать его финансирование. Считал, что Украина на 2021 год не достигла уровня ВВП УССР, хотя экономисты указывали на значительно более высокий ВВП и показатели благосостояния украинцев, чем во времена УССР, и даже во время войны с Россией с 2014 года.

При этом Вики ссылается на "расследование украинских журналистов и СБУ".

Тем временем, стало известно, повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать.

Кроме того, стало известно, что у украинских аграриев появятся новые финансовые возможности.