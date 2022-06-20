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В парламенте создали новое объединение: кто из депутатов вошел

В Верховной Раде появилось новое объединение депутатов с внешнеполитической направленностью – "За свободный Кавказ"

сегодня, 08:35
Автор:

Козлова Альбіна
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В парламенте депутаты создали новое межфракционное депутатское объединение, в состав пока вошли 10 народных избранников. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

В парламенте создали новое объединение: кто из депутатов вошел

Верховная Рада, фото из открытых источников

По его словам, во время заседания Верховной Рады одобрено решение группы депутатов о создании депутатского объединения под названием "За свободный Кавказ". Возглавил его Алексей Гончаренко, руководителем военной комендатуры стал Дмитрий Корчинский, лидер партии "Братство".

По словам нардепа, объединение будет заниматься помощью народам Северного Кавказа, которых угнетает рф.

В состав объединения вошли: Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") , Ахтем Чийгоз ("Европейская солидарность"), Андрей Парубий (Европейская солидарность), Никита Потураев (Слуга народа), Муса Магомедов (внефракционный), Дмитрий Лубинец ("За майбутнє"), Максим Саврасов (" Европейская солидарность "), Святослав Юраш ( "Слуга народа") и Валентин Наливайченко ( "Батькивщина") .

Также мы писали, что суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии. Апелляционный суд удовлетворил иск Министерства юистиции и запретил пророссийские партии — ОПЗЖ, "Социалисты", "Партию Шария". Всего запрещена деятельность шести партий, пропагандировавших антиукраинские настроения: политическая партия "Справедливость и развитие"; политическая партия "Государство"; политическая партия "НАШИ"; политическая партия "Блок Владимира Сальдо" и вышеупомянутые.

Шарий был задержан в Испании – его подозревают в государственной измене, блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере несколько лет, вероятно, получал заказы на пропаганду от иностранных структур.






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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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