В Опоре определили самых «говорящих» нардепов

Довольно много именитых украинских политиков используют парламентскую трибуны Верховной Рады для того, чтобы достучаться до украинцев, показать свою активность, а нередко и для обычного пиара, дабы сказать с трибуны главного законодательного органа то, что хотят слышать избиратели. Аналитики общественной сети "Опора" проанализировали, кто же из народных избранников больше всего "наговорил" в ноябре в Раде. Как оказалось, в лидерах глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на отчет "Опоры".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Всего у Юлии Тимошенко, которой не откажешь в мастерстве ораторского искусства, в ноябре было 29 выступлений, общей продолжительностью 1 час 26 минут. На второй позиции расположился не менее именитый политик в Украине – Нестор Шуфрич, представляющий "ОПЗЖ". У него в ноябре было 50 выступлений общей продолжительностью 55 минут. Замкнул тройку самых "говорящих" парламентариев еще один представитель "Батькивщины" Михаил Цимбалюк. У нардепа было 27 выступлений, общей продолжительностью 50 минут.

Также в отчете аналитиков сообщается, что в первой пятерке нардепов, которые чаще всего выступали в парламенте, оказались Александр Колтунович, представляющий "ОПЗЖ", а также Сергей Соболев из "Батькивщины".

Читайте также на портале "Комментарии" – в "Опоре" подсчитала двойников, "укравших" победу у кандидатов от "Слуги народа". Всего было установлено минимум 150 кандидатов-двойников, которые, использовав проверенную технологию, решили добавить себе голосов на выборах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!