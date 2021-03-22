В «Буковельском» избирательном округе разница между 4-мя кандидатами лидерами всего 1,5% - политолог

После снятия Маруси Зверобой с выборов на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской разница между четырьмя кандидатами составляет всего 1,5%.

Коллаж: Радио Свобода





Об этом пишет политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook, где он опубликовал информацию о результатах опроса от 17 марта, по поддержке кандидатов по ПО №87, в состав которого входит "Буковель" ":





Михаил Ноняк, самовыдвиженец — 18,6%

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода" — 18,2%

Василий Вирастюк, "Слуга народа" — 17,3%

Александр Шевченко, "За будущее!" — 17,1%

Юрий Голиней, "Платформа общин" — 6,3%





"Как и писал ранее — настроения избирателей категорически изменились за последние несколько недель: партнер Коломойского — Шевченко продолжает терять лидерство, зато самовыдвиженцы Ноняк и Кошулинский — вырвались вперед", — констатирует эксперт.

Выборы состоятся 28 марта, уже через неделю, и, по мнению Тарана, следует ожидать возможных фальсификаций и нарушений во время голосования и подсчета результатов.





"Впереди избирателей округа ждет не простое завершения кампании. Вероятно усиление карантина, перекрытия трасс, всплеск заболеваемости :( ну и более чем уверен — попытки Шевченко фальсифицировать результаты и скупать голоса избирателей. Благо деньги есть — заработал во время карантина :( за неделю думаю ситуация станет более понятной — Наблюдаем ", — пишет политолог.





Напомним, что на прошлой неделе по выборам на 87 округе в Ивано-Франковской области снялась кандидат от партии "Европейскька солидарность" Маруся Зверобой, которая призвала избирателей отдать свои голоса кандидату от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский. Она мотивировала свое решение стремлением не допустить реванша олигархов.

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