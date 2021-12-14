Увольнение Гогилашвили: почему нардепы обратятся к генпрокурору

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Козлова Альбіна
Украинский политик, руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал корреспонденту портала "Комментарии", почему его объединение подаст обращение в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований (ДБР).
Александр Гогилашвили, фото из открытых источников
Дмитрий Разумков добавил, что заместителя министра Монастырского должны сразу уволить после обнародования того видео, которое попало в соцсети. Реакция должна была быть быстрой и жесткой, уверен нардеп.
Напомним, что в субботу, 11 декабря, министр Денис Монастырский сообщил, что он инициировал дисциплинарное производство против своего заместителя, который будет отстранен от должности. Позже стало известно, что Гогилашвили уволили.
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", может ли ситуация с Гогилашвили серьезно ударить по Офису президента в целом и собственно Владимиру Зеленскому.
Как сообщал портал "Комментарии", адвокат, управляющий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает, что это не первый и не последний такой случай в нашем государстве.
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