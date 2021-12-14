Увольнение Гогилашвили: почему нардепы обратятся к генпрокурору

Украинский политик, руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал корреспонденту портала "Комментарии", почему его объединение подаст обращение в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований (ДБР).



Александр Гогилашвили, фото из открытых источников

Дмитрий Разумков добавил, что заместителя министра Монастырского должны сразу уволить после обнародования того видео, которое попало в соцсети. Реакция должна была быть быстрой и жесткой, уверен нардеп.



"С мотря то видео, которое мы видели, можем говорить, что там было преступление, а не просто аморальное поведение замминистра. Потому что к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила, когда он был при исполнении служебных обязанностей", — пояснил Разумков.

Поэтому депутаты МФО "Умная политика"

будут обращаться в Офис генерального прокурора и ГБР, чтобы компетентные органы начали уголовное производство против бывшего чиновника. Ведь обстоятельства событий должно выяснить следствие, а виновные должны понести ответственность за свои действия.

Напомним, что в субботу, 11 декабря, министр Денис Монастырский сообщил, что он инициировал дисциплинарное производство против своего заместителя, который будет отстранен от должности. Позже стало известно, что Гогилашвили уволили.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", может ли ситуация с Гогилашвили серьезно ударить по Офису президента в целом и собственно Владимиру Зеленскому.

Как сообщал портал "Комментарии", адвокат, управляющий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает, что это не первый и не последний такой случай в нашем государстве.

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