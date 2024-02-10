Украинцев ждет смарт-мобилизация: в Раде рассказали о новшестве

В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Это необходимо для "смарт-мобилизации". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава фракции "Слуга народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Глава "Слуги народа" рассказал, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь, чтобы совершать запланированную мобилизацию.

Нардеп уточнил, что для этого необходимо собрать всех в одну систему. И Рада уже приняла закон, который разрешает сделать в системе "Оберег" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

"Если вы помните, у нас, когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат либо через интернет, либо в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую "смарт-мобилизацию", — рассказал Арахамия.

Политик добавил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовится.

По словам Давида Арахамии, на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и принуждение, которое предложило Минобороны, тоже не подходит.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой — наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не надо никаких электронных повесток", — заявил нардеп.

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