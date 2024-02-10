Украинцев ждет смарт-мобилизация: в Раде рассказали о новшестве

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Кравцев Сергей
В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Это необходимо для "смарт-мобилизации". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава фракции "Слуга народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
Глава "Слуги народа" рассказал, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь, чтобы совершать запланированную мобилизацию.
Нардеп уточнил, что для этого необходимо собрать всех в одну систему. И Рада уже приняла закон, который разрешает сделать в системе "Оберег" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".
Политик добавил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовится.
По словам Давида Арахамии, на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и принуждение, которое предложило Минобороны, тоже не подходит.
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