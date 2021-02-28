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Украинцев хотят штрафовать за оскорбление полицейских

Штрафы могут налагаться на людей, которые публично оскорбят полицейского или военнослужащего при исполнении обязанностей

сегодня, 15:00
Автор:

Кириєнко Анна

Украинцев могут штрафовать за оскорбление правоохранителей. Соответствующий законопроект №5050-1 был зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщает официальный сайт ВРУ.

Украинцев хотят штрафовать за оскорбление полицейских

Новый законопроект: украинцев хотят штрафовать за оскорбление полицейских. Фото: pik.ua

Отмечается, что документ предусматривает привлечение к административной ответственности лиц, оскорбляющих правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

В пояснительной записке указано, что оскорбление военнослужащих и правоохранителей должно рассматриваться как юридически наказуемое деяние, на которое законодательство должно предусматривать адекватный механизм реагирования.

В частности будут штрафовать за оскорбление работников Госпогранслужбы, полицейских и лиц, охраняющих правопорядок. Сумма штрафа составит от 340 до 680 гривен. Также тем, кто обидит полицейского или военнослужащего, угрожают общественные работы от 20 до 30 часов.

Напомним, что в правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла. Как имеет право останавливать автомобили инспектор, читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине введут обязательный экзамен по государственному языку для лиц, претендующих на государственную должность. Экзамен кандидаты будут составлять за компьютером. Задания будут разделены на две части — письменное и устное. Продолжительность экзамена — 2 часа. Что будет с теми, кто не сдаст экзамен, читайте в нашем материале.

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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71217
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comments

Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 15:15

То есть эти твари-мусора могут оскорблять, забивать на людей и вторить беззаконие прикрываясь тем что оно полицейский, а теперь и штрафовать! Ну ничего теперь этих сук редкостных будем валить!!!!

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