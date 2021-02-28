Украинцев могут штрафовать за оскорбление правоохранителей. Соответствующий законопроект №5050-1 был зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщает официальный сайт ВРУ.

Новый законопроект: украинцев хотят штрафовать за оскорбление полицейских. Фото: pik.ua

Отмечается, что документ предусматривает привлечение к административной ответственности лиц, оскорбляющих правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

В пояснительной записке указано, что оскорбление военнослужащих и правоохранителей должно рассматриваться как юридически наказуемое деяние, на которое законодательство должно предусматривать адекватный механизм реагирования.

В частности будут штрафовать за оскорбление работников Госпогранслужбы, полицейских и лиц, охраняющих правопорядок. Сумма штрафа составит от 340 до 680 гривен. Также тем, кто обидит полицейского или военнослужащего, угрожают общественные работы от 20 до 30 часов.

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