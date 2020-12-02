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Украина запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним: суммы штрафов

Парламент усилил ответственность за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет

сегодня, 12:17
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Такое решение принял парламент на заседании сегодня, 2 декабря.

Украина запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним: суммы штрафов

Фото из открытых источников

Так, Верховная Рада приняла Закон об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. "За" проголосовали 309 нардепов.

Документ предусматривает, что с нового года вводится административная ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Штраф за продажу подакцизных товаров возрастет от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 грн — 23800 грн). Кроме того, будут наказывать штрафами торговлю с рук, конфискуя предметы и выручку, полученную от продажи. Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф 13 600-23 800 грн с конфискацией предметов торговли.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №3628, ВОЗ считает, что табачные изделия для электрического нагрева не являются полностью безопасными, так как содержат табак и вызывают зависимость. Поэтому с помощью этого закона в Украине хотят сохранить жизнь и здоровье детей, предотвратить случаи продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.

Как сообщалось, за основу этот проект закона парламентарии приняли в конце сентября.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что ученые раскрыли опасность электронных сигарет для легких. Так, у пользователей электронных сигарет повышается риск получить хронические заболевания органов дыхания. По данным исследования, каждый пятый пользователь электронных сигарет подвергается хроническим заболеваниям органов дыхания.


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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/200225.html
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