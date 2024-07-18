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Украина в шаге от дефолта: какое решение пришлось принять парламенту

Рада разрешила Кабмину не платить по внешнему госдолгу

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

Верховная Рада приняла сразу в двух чтениях законопроект №11396 о внесении изменений в заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины. Изменения касаются реструктуризации госдолга. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Украина в шаге от дефолта: какое решение пришлось принять парламенту

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Совет принял сразу в двух чтениях №11396 законопроект о реструктуризации долга. "За" в целом – 231. Он дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года", – отметил нардеп.

По его словам, также правительству разрешено взять государственный долг у "Автодора" ($700 млн. процента). Самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший "Автодор") не сможет произвести.

В свою очередь глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила у себя в Facebook, что схожее техническое решение было уже использовано в 2015 году. Нынешний проект закона фактически позволяет правительству приостановить выплаты по госдолгу, если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Парламентарий подчеркнула, что указанный законопроект является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд. дол. США к концу 2027 года.

Следует отметить, что принятый парламентом законопроект еще должен подписать президент. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте на портале "Комментарии" — Ярослав Железняк также сообщил, что Кабинет министров готовится принять законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор вырастет с нынешних 1,5% до 5% и более в редких случаях.

По словам нардепа, правительственный законопроект предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс Украины. В частности, предполагается повышение ставки военного сбора по доходам до 5%.




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