Украина превращена в аналог путинской России, - эксперт о борьбе с олигархами

Народные депутаты таки приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5599.

Закон о борьбе с олигархами принят, фото из открытых источников

Политический эксперт Павел Нусс поделился с изданием "Комментарии" своей точкой зрения относительно утверждения "законопроекта о деолигархизации". Эксперт отметил, что этот новый закон был принят с грубым нарушением законодательства, нарушением регламента и провел параллель с Россией при президенте Путине.



"Слуги решили, что правок в Закон надо только 13. Оппозиционные правки заблокированы. Парламентаризм убит. С грубым нарушением закона, регламента и всего чего можно, Верховная Рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зелинского в целом поддержали 279 депутатов. Официально, сегодня Украина превращена в аналог путинской России. Путин также "боролся" с "олигархами", взяв под контроль, а фактически рейданул их активы со всеми вытекающими отсюда последствиями для самой России. Самое удивительное, что "ЗА" проголосовали наиболее олигархические фракции и группы "Доверие" Веревского и "За будущее" Коломойского", — отметил эксперт.

Также Павел Нусс добавил, что закон о "деолигархизации" принят с учетом того, что действующая власть преследует определенные политические цели.

"Смотрю на этот беспредел Зе-фракции и вице-спикера Стефанчука, который в грубый способ, нарушив регламент, протягивает так называемый "закон об олигархах", и понимаю, что мы совсем правы, когда говорили, что этот закон исключительно против Порошенко и за узурпацию власти", — рассказал Нусс.

Эксперт добавил, что президент предложил внести правку о праве Антимонопольного комитета, а не СНБО вносить олигархов в реестр и назвал принятие этой поправки наскоро "грязной работой". Кроме того, Павел Нусс отметил, что Венецианская комиссия осуждает эту редакцию закона, но власти похоже все равно.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили удастся ли уменьшить влияние олигархов в Украине.

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