Украина превращена в аналог путинской России, - эксперт о борьбе с олигархами

BTC/USD
41073.57
ETH/USD
2797.11
LTC/USD
144.09
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Народные депутаты таки приняли закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5599.
Закон о борьбе с олигархами принят, фото из открытых источников
Политический эксперт Павел Нусс поделился с изданием "Комментарии" своей точкой зрения относительно утверждения "законопроекта о деолигархизации". Эксперт отметил, что этот новый закон был принят с грубым нарушением законодательства, нарушением регламента и провел параллель с Россией при президенте Путине.
Также Павел Нусс добавил, что закон о "деолигархизации" принят с учетом того, что действующая власть преследует определенные политические цели.
Эксперт добавил, что президент предложил внести правку о праве Антимонопольного комитета, а не СНБО вносить олигархов в реестр и назвал принятие этой поправки наскоро "грязной работой". Кроме того, Павел Нусс отметил, что Венецианская комиссия осуждает эту редакцию закона, но власти похоже все равно.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили удастся ли уменьшить влияние олигархов в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости