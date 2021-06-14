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У Зеленского пытаются частично отменить языковой закон: под Радой протесты

Народные депутаты сорвали заседание парламентского комитета, где рассматривали поправки к языковому закону

сегодня, 10:41
Автор:

Наталья Некрасова

Народные депутаты от партии "Слуга народа" пытаются отсрочить вступление в силу некоторыех нормы закона о государственном языке в Украине с нарушением регламента. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, информируют "Комментарии".

У Зеленского пытаются частично отменить языковой закон: под Радой протесты

Телевидение. Фото из открытых источников

Нормы закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о том, что демонстрации фильмов, концертов и шоу на телевидении должно происходить на государственном языке, вступят в силу 16 июля, напомнил Княжицкий. В начале июня нардепы из партии "Слуга народа" хотели отложить эти положения языкового закона, однако их инициативу не поддержали в парламенте.

По словам Княжицкого, теперь монобольшинство хочет вывести сериалы и фильмы из-под действия языкового закона.

"Это прямое нарушение регламента — поправки вносятся в определенный оговоренный законом 14-дневный срок после того, как закон был принят в первом чтении. Уже все сроки прошли. Это делается абсолютно незаконно — вопреки регламенту", — заявил Княжицкий.

По его мнению, это делается потому, что "олигархические группы продают свои сериалы России — стране-оккупанту, а потом хотят продавать здесь".

"Страна оккупант предъявляет требование, что нельзя переводить на украинский язык, потому что они владельцы авторских прав. Таким образом — это способ воздействия оккупанта на наше сознание", — считает Княжицкий.

Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики под стенами парламента проходил митинг оппозиции. Оживленные дискуссии относительно языкового закона продолжались и на самом заседании парламентского комитета, само заседание было сорвано. По его итогам нардеп Княжицкий сделал следующее заявление:

"Комитет не состоялся, но не нужно думать, что это окончательная победа, так как на завтра шестым вопросом в Верховной Раде, только что передали расписание, стоит законопроект №4107. Они могут завтра сфальсифицировать подписи, сделать все, чтобы вынести это вопреки регламенту [на голосования] в зал".

Со стороны монобольшинства правки относительно языкового закона пока не прокомментировали.

Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла законопроект№5309. Этим документом вывели из-под действия закона "О публичных закупках" работы по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q
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