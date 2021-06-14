У Зеленского пытаются частично отменить языковой закон: под Радой протесты

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Наталья Некрасова
Народные депутаты от партии "Слуга народа" пытаются отсрочить вступление в силу некоторыех нормы закона о государственном языке в Украине с нарушением регламента. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, информируют "Комментарии".
Телевидение. Фото из открытых источников
Нормы закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о том, что демонстрации фильмов, концертов и шоу на телевидении должно происходить на государственном языке, вступят в силу 16 июля, напомнил Княжицкий. В начале июня нардепы из партии "Слуга народа" хотели отложить эти положения языкового закона, однако их инициативу не поддержали в парламенте.
По словам Княжицкого, теперь монобольшинство хочет вывести сериалы и фильмы из-под действия языкового закона.
По его мнению, это делается потому, что "олигархические группы продают свои сериалы России — стране-оккупанту, а потом хотят продавать здесь".
Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики под стенами парламента проходил митинг оппозиции. Оживленные дискуссии относительно языкового закона продолжались и на самом заседании парламентского комитета, само заседание было сорвано. По его итогам нардеп Княжицкий сделал следующее заявление:
Со стороны монобольшинства правки относительно языкового закона пока не прокомментировали.
Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла законопроект№5309. Этим документом вывели из-под действия закона "О публичных закупках" работы по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева.
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