У Зеленского появилась возможность распустить Верховную Раду: нужен ли такой сценарий Банковой

Верховная Рада Украины последний раз собиралась на пленарные заседания 17 декабря 2021 года, а следующая пленарная неделя планируется в парламенте с 25 января 2022 года. Согласно 90 статье Конституции Украины, президент имеет право распустить ВР, если пленарные заседания одной очередной сессии не могут начаться на протяжении 30 дней.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

В свою очередь представительница парламента в КСУ, нардеп Ольга Совгиря отметила, что основания для досрочного прекращения полномочий ВР отсутствуют.

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии", нужен ли Зеленскому и его команде сейчас роспуск парламента.

"Имеет право" – это не значит, что "должен"

Политический аналитик PR-эксперт Александр Солонько напоминает, что согласно 90 статьи Конституции, президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:

– в течение одного месяца в ВР не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 настоящей Конституции;

– в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав нового правительства;

– в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Нынешняя ситуация подходит под третий пункт, т.к. с 17 по 21 января будет неделя работы в комитетах, а последняя пленарная неделя шестой сессии состоится с 25 по 28 января.

"Но "имеет право" – это не значит, что "должен". В последнее время активно ходят слухи, что выборы парламента хотят перенести. Так, чтобы они происходили после президентских. Но не вижу никаких оснований сейчас президенту распускать Верховную Раду и проводить досрочные выборы. При сегодняшних рейтингах даже такого формата большинства, как сейчас, с необходимостью искать голоса у других фракций и групп, у президента в новой Раде не будет", – поясняет Александр Солонько.

Досрочные выборы в парламент чреваты для власти неприятными последствиями

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров рассуждает так:

"Несмотря на имеющиеся предпосылки для роспуска парламента, я считаю, что президент в ближайшее время не станет использовать это право. Социология показывает, что при таком сценарии Банковая теряет возможность в дальнейшем остаться у руля. В случае проведения парламентских выборов прямо сейчас, президент, теряющий рейтинг, будет провоцировать остальных игроков, в том числе крупный олигархат, активничать в плане проведения в Раду своих фракций. Чтобы ослабить влияние "Слуги народа" или других пропрезидентских проектов".

Соответственно, продолжает эксперт, такая ситуация будет подталкивать Банковую законсервировать все возможны процессы, которые могут привести к досрочным выборам. И тянуть до установленных законом сроком, а именно до 29 октября 2023 года.

"Впрочем, нельзя исключать "черных лебедей" – непредсказуемых факторов. К примеру, то международное давление, которое сейчас оказывается на Украину по поводу имплементации Минских соглашений (внесение в украинское законодательство особого статуса ОРДЛО, проведение там выборов и так далее), может спровоцировать необходимость досрочных парламентских выборов. Как и прогнозируемый некоторыми аналитиками коллапс энергетической системы в конце февраля. Всё это может вынудить Офис президента "выпустить пар" путем досрочных парламентских выборов, несмотря на невыгодность такого сценария для Банковой", – отмечает Андрей Бодров.

По его мнению, Зеленскому и его окружению выгоднее было бы провести сперва выборы президента, которые на данный момент наибольшие шансы выиграть имеет нынешний глава государства. Но очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2024 года. И переиграть тут что-то вряд ли возможно.

"Ну, а при падающем рейтинге и влиянии, тающей лояльности региональных элит, досрочные выборы в парламент чреваты для власти неприятными последствиями", – резюмирует Андрей Бодров.

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