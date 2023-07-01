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У Зеленского отрицают угрозу украинскому дубляжу от распространения английского

Законопроектом, внесенным в Верховную Раду Владимиром Зеленским, предусмотрено расширить употребление английского в Украине

сегодня, 18:59
Автор:
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Константин Куликов
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Законопроект Владимира Зеленского предусматривает предоставление английскому в Украине статуса языка международного общения, в частности обязать его знать чиновников и постепенно заменить украинский дубляж англоязычных фильмов субтитрованием. Эту инициативу подверг критике экс-глава Украинского института исторической памяти Владимир Вятрович, утверждая, что это фактически убьет целую отрасль украинского дубляжа, которая через кинопрокат делала украинский язык модным. Ему сегодня оппонирует вице-премьер Михаил Федоров. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского отрицают угрозу украинскому дубляжу от распространения английского

Михаил Федоров настаивает на пользе президентского законопроекта

"Постепенное внедрение в кинотеатрах фильмов без украинского дубляжа поможет развить украинский кинематограф. Появится больше топовых украинских лент, а режиссеры и актеры смогут продемонстрировать свой максимум, — написал сегодня в своем телеграмм-канале Михаил Федоров. — Украинский кинематограф будет привлекать больше инвестиций. В дальнейшем это создаст новый бум в индустрии украинских фильмов".


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Кроме этого, по его мнению, просмотр фильмов в кинотеатрах на языке оригинала "прокачает скилы украинцев по английскому".

— Значительное количество стран показывают кино на английском с субтитрами. Украина объединяет самые успешные мировые кейсы, чтобы каждый выучил английский, — считает чиновник. — Дубляж будет переходить в сферу стриминговых компаний. За время полномасштабного вторжения рынок украинского дубляжа вырос. На Netflix появилось множество контента, дублированного на украинском языке украинскими актерами. И эта тенденция будет продолжаться.

Законопроектом о применении английского языка в Украине предложено постепенно отказаться от украинского дубляжа в кинотеатрах, когда речь идет об англоязычных фильмах. С 2025 года кинотеатры будут транслировать как минимум 50% фильмов с украинскими субтитрами вместо дубляжа. В 2026 году доля субтитрования должна вырасти до 75%, а в 2027-м — до 100%.

– Но проценты могут измениться между первым и вторым чтением в Парламенте. Это вопрос обсуждений и дискуссий, – отмечает Федоров, оставляя, вероятно, пространство для определенных компромиссов.

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