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Тищенко оскандалился новым заявлением об отсутствии демократии

Тищенко написал, что "демократия - это миф".

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский нардеп Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными уступками, попал в новую скандальную историю. В этот раз народный избранник отметился своим комментарием по поводу демократии.

Тищенко оскандалился новым заявлением об отсутствии демократии

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

При этом еще раньше его коллега по парламенту от "Слуги народа" Георгий Мазурашу на собственной странице в социальных сетях обнародовал вопрос, возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам". При этом Мазурашу ограничил список пользователей, которые могут комментировать это сообщение.


Свой комментарий по этому вопросу оставил Николай Тищенко. Он пишет, что "демократии не существует — это миф". Отвечая коллеге, Георгий Мазурашу отмечает, что не совсем согласен с таким тезисом.

"Возможно, это очень реалистичный тезис, что "не существует". Но о нем, демократии, столько и так громко кричат, некоторые даже много рубашек порвали, демонстрируя, насколько за демократию, что очень сложно согласиться с тезисом, что ее не существует: ) И лично я являюсь искренним сторонником демократии. Но хотелось бы, чтобы за демократию были не только на словах", — завершил депутат.

Тищенко оскандалился новым заявлением об отсутствии демократии - фото 2
Тищенко оскандалился новым заявлением об отсутствии демократии - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Николай Тищенко набросился на СМИ . Известный из-за скандалов нардеп Николай Тищенко набрасывается с обвинениями на представителей СМИ, написавших о том, как он путешествовал в Таиланд. Как он утверждает, это они "взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", с которыми депутат якобы вел переговоры по приказу "высшего руководства". В социальных сетях нардеп утверждает, что журналисты якобы обнародовали фейки и "облажались", потому что "забыли главное".



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Стас

сегодня, 21:50

Георгій Георгійович Мазурашу уроженець с. Круп'янське, Глибоцький район, Чернівецька область, УРСР. Тобто він українець і народився українцем, а в душі і по життю є і залишився бидлом і любителем росії. 100 відсотковий пристосуванець і колаборант.


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