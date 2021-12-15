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Тищенко и Корниенко ответили, будет ли проводиться новогодний корпоратив для нардепов

Депутаты говорят, что новогодний корпоратив для фракции "Слуга народа" не планируется

сегодня, 12:53
Автор:

Козлова Альбіна
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Тищенко и Корниенко ответили, будет ли проводиться новогодний корпоратив для нардепов

Нардепы не будут собираться на корпоратив, фото из открытых источников

Депутаты партии "Слуга народа" Николай Тищенко и Александр Корниенко рассказали о видео, снятом журналистами относительно новогоднего корпоратива в ресторане Harvest. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

14 декабря на телеграмм-канале "Новости.LIVE" появилось видео, где Тищенко печатает сообщения в совместном чате вроде бы о приглашении членов фракции на мероприятие в ресторане.

Заместитель спикера парламента Александр Корниенко рассказал, что его в этой группе нет и о приглашении ему ничего не известно. Нардеп ответил на вопрос о том, будет ли партия проводить корпоративы в канун Нового года.

"Мы не делаем корпоративы. Во-первых, пандемия, во-вторых, нельзя собираться большими коллективами. Время не очень веселое, чтобы сильно веселиться", — добавил заместитель спикера.

Народный депутат Николай Тищенко на вопросы журналистов о корпоративе в ресторане ответил размыто. Политик подчеркнул, что каждый имеет право на личную жизнь и поэтому депутаты могут посещать заведения по карантинным правилам, если захотят.

"Мы не будем собираться фракцией. Любой имеет возможность праздновать там, где он хочет. Любой имеет право на личную жизнь. Если у народных депутатов после рабочего дня есть желание пообщаться, все рестораны открыты", — отметил депутат.

Как сообщал портал "Комментарии", известно, сколько стоят корпоративы украинских звезд таких, как Верка Сердючка, Полякова, Дорофеева, Монатик, группа MOZGI. Цены на выступления звезд не маленькие — у некоторых стоимость выступления достигает миллиона гривен.


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Источник: https://comments.ua/ua
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