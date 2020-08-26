Тимошенко в критическом состоянии, - нардеп

Нардепа, лидера “Батькивщины" Юлию Тимошенко не подключали к аппарату ИВЛ, как сообщалось вчера. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Впрочем, нардеп не стал отрицать, что Юлия Тимошенко, которая пару дней назад заразилась коронавирусом, действительно находится в критическом состоянии. По словам Ивченко, у нее держится высокая температура. Кроме того, приходится принимать меры для вентиляции легких (не ИВЛ, а другие аппараты по протоколу лечения). Тем временем ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин переносят коронавирус в легкой форме.

Напомним, еще 1670 человек подцепили коронавирус в Украине, согласно сегодняшней статистике. Все они положительные результаты тестов из лаборатории получили за минувшие сутки. При этом новым лидером по темпам распространения COVID-19 оказалась Одесская область. За вчера там обнаружили еще 186 инфицированных, и это больше чем где-либо в Украине, говорится на сайте СНБО.

Не слишком далеко от Одесской ушла Тернопольская область. Там еще 181 новый пациент. Более чем по сотне больных прибавилось в Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и Черновицкой областях. А вот в Киеве инфекция немного ослабила хватку. Число пораженных выросло на 95 человек.



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