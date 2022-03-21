Судьба запретных партий: что происходит в политическом поле Украины во время войны

Народные депутаты готовят новый законопроект о депутатах из пророссийских партий, которые запрещены в Украине по решению Совета национальной безопасности (СНБО) от 18 марта. Соответствующий указ подписал президент. Как оцениваете подобное решение? Что ждет названные партии в будущем?

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Меры касательно отзыва депутатов смогут принимать после ликвидации политсил

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает:

"СНБО не может запретить деятельность, отозвать свидетельство о регистрации той или иной политической партии. Но во время военного положения решения СНБО, которое утверждается указом президента (что и произошло в данном случае), может приостановить на время военного положения любую деятельность любой политической партии".

Касательно партий, по которым приняли решение президент и СНБО (ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо"), мнение у Сергея Быкова однозначное – необходимо было останавливать их деятельность. Следующим шагом, по его словам, должно быть обращение Министерства юстиции в суд, чтобы полностью ликвидировать данные политсилы.

"Решение своевременное, правильное. Нельзя позволять, особенно в такое сложное военное время коллаборантам разрывать Украину, – говорит эксперт. – Отмечу, что отзыва действующих депутатов (и парламента, и местных советов), по крайней мере, сейчас – не будет. Можно начать обращаться через Минюст в ЦИК с предложением отозвать мандаты у депутатов, потому что нет такого субъекта выдвижения, от которого они баллотировались. Но дело в том, что субъект выдвижения (партии) есть, просто их деятельность приостановлена на время военного положения. А вот когда будет решение суда о ликвидации той или иной политсилы – тогда, возможно, будут приняты более радикальные и действенные меры касательно отзыва депутатов".

Впрочем, отмечает Сергей Быков, сами депутаты уже массово покидают ряды пророссийских политсил. В местных советах происходят самороспуски фракций, в том числе ОПЗЖ. Так что процесс уже необратим. Политики, которые видят свое будущее в Украине, не заинтересованы в том, чтобы их ассоциировали с "рукой Кремля", уверен политконсультант.

Полномочия избранных ранее депутатов не могут быть приостановлены



Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" обращает внимание, что на сегодняшний день любые законы, которые будут приниматься, не имеют обратной силы.

"То есть, принятые решения не могут распространяться на тех депутатов, которые уже избраны от партий, попавших в условный "черный список". Пересмотр статуса депутатов от партий, которые были ликвидированы или деятельность которых была приостановлена, попытки исключить таких людей из органов местного самоуправления – не будут соответствовать конституционным нормам, действующим сегодня. Потому что они избирались в установленном законом порядке. И такого основания в законе для утраты депутатами полномочий как ликвидация партий, запрет партий, приостановка из деятельности – нет", – поясняет юрист.

По его словам, если это и внесут в законодательство, то такие нормы распространятся уже на будущих депутатов от тех или иных партий, которые будут запрещены.

"Может быть запрещена или приостановлена деятельность тех или иных партий на период военного положения, но – не полномочия ранее избранных от этих политсил депутатов. Указанные партии не исключены из реестров. У нас, как всегда, решение приняли, а теперь пытаются его как-то вписать в рамки закона, в которые оно явно не вписывается", – резюмирует Ростислав Кравец.

Как сообщал портал, эксперты рассказали, помогут ли предложенные правительством меры по поддержке бизнеса развитию экономики в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!