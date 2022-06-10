Суд вынес решение о деятельности партии "Оппозиционный блок": что известно

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Восьмой апелляционный административный суд 8 июня на заседании рассмотрел административное дело по иску Министерства юстиции к политической партии "Оппозиционный блок" о запрете деятельности политической партии. Также отмечено, что третьим лицом выступила СБУ. Об этом сообщается на сайте суда.



Суд принял решение о запрете деятельности политической партии, передаче имущества, собственности и активов областных, городских, районных, первичных организаций, структурных образований в собственность государства. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал. В течение 20 дней сторона ответчика имеет право подать апелляцию в Верховный суд.

Текст решения будет опубликован в срок в соответствии с требованиями законодательства в судебных реестрах и на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

"Согласно решению суда все имущество, средства и другие активы этой партии постановлено передать в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований", – рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Запланированные на вторую неделю июня заседания по рассмотрению исков Минюста о запрете других партий, продвигающих пророссийские нарративы и деятельность которых была ограничена в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны. Речь идет о "Партии Шария", "Наши", "Левой оппозиции", "Союзе левых сил", "Государстве", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украины", "Социалистах", "Блоке Владимира Сальдо", "Рабочая партия Украины (марксистско-ленинская)", "Русь единая", партия "Справедливости и развития".

Как писал портал "Комментарии", стоит ли украинцам ожидать, что Шария экстрадируют в Украину для суда над ним.



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