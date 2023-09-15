Суд принял решение по Шуфричу

Суд арестовал Шуфрича на два места без права внесения залога. Об этом сообщают "Комментарии".

СБУ у Нестора Шуфрича

Отвечая на вопросы журналистов в зале суда Нестор Шуфрич, заявлял:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Никто не мог представить, что такое (масштабное нападение России – ред.) может произойти, – заявил Нестор Шуфрич. – Я тоже никогда не верил, что россияне нападут на Украину. И в последнем эфире 1 марта на "Россия1" я сказал: "Убирайтесь из Украины! Уважайте храбрость наших военных, никто капитулировать не будет, нет в Украине никаких "нациков", нациками стали все, даже я". Это 1 марта. Последний мой эфир на российском телевидении", — заявил Шуфрич журналистам.

Напомним, что сегодня к нему домой в селе Козин Киевской области с обыском пришли представители СБУ. Он был задержан. По материалам СБУ, Шуфрич поставлен в известность о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ранее он входил во фракцию партии ОПЗЖ, ныне запрещенной, и до сих пор является председателем комитета ВР по вопросам свободы слова.

У него дома был найден проект документа по созданию автономии Донбасса.

А эксперты объяснили, чем может быть обусловлено задержание Шуфрича.

"Ибо все может закончиться достаточно общими словами о пророссийской позиции или содействии российской пропаганде. Это, безусловно, серьезные и значимые вопросы, но достаточно сложно доказуемые в суде. Поэтому не исключено появление дополнительно факторов экономического характера", — предполагает эксперт.



Тем временем, три страны приняли решения, против которых выступала Украина. Польша, Словакия и Венгрия, несмотря на решение Брюсселя, запретили украинский аграрный экспорт.