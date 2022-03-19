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Стефанчук внес ясность в позицию относительно возможной смены курса Украины на членство в НАТО

Глава Верховной Рады заявил, что сегодня Украина пытается найти оптимальный вариант гарантий безопасности. Разыскиваются разные варианты – как в пределах существующих форматов, так и путем создания новых

сегодня, 12:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук внес ясность относительно своей позиции, озвученной в эфире телеканала "1+1", относительно возможности внесения изменений в Конституции в части евроатлантической интеграции. Спикер ВР подчеркнул, что он лично был и остается сторонником членства Украины в НАТО, поэтому никакой "зрады" нет и быть не может. Как передает издание "Комментарии", об этом Руслан Стефанчук написал у себя в Facebook.

Стефанчук внес ясность в позицию относительно возможной смены курса Украины на членство в НАТО

Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Руслана Стефанчука

При этом глава Верховной Рады отметил, что в нынешней ситуации его лично очень огорчает позиция некоторых стран НАТО, которые всячески показывают, что не готовы видеть украинского государство среди членов Альянса. Именно поэтому сегодня Киев пытается всеми возможными способами найти для себя оптимальную формулу безопасности. Рассматриваются разные форматы безопасности, как те, которые уже сформированы, так и те, которые могут быть созданы совсем скоро.

Руслан Стефанчук подчеркнул, и именно от Верховной Рады будет зависеть будущее Украины и то, как она сумеет гарантировать себе безопасность в дальнейшем. Народные депутаты будут решать, какие предложения утверждать, а какие – нет. Это будет проходить по всем правилам и регламентам. Итоговое решение исключительно за украинским парламентом.

"Вырванную из контекста "зрадоньку", растиражированную информационными каналами некоторых политических сил, считаю бесперспективной", – написал Стефанчук.

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Источник: https://www.facebook.com/100058105416952/posts/381132087166969/
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