logo

BTC/USD

38765.10

ETH/USD

2855.66

LTC/USD

101.72

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Стефанчук рассказал, когда Рада примет решение по запрету УПЦ Московского патриархата
commentss НОВОСТИ Все новости

Стефанчук рассказал, когда Рада примет решение по запрету УПЦ Московского патриархата

У фракций и групп уже есть единое виденье, как быть с УПЦ МП

сегодня, 15:37
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Принятие законопроекта о запрете УПЦ Московского патриархата в Украине, когда идут военные действия, может внести раскол в общество. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал убеждение, что такие вопросы нужно решать после победы. Как передает портал "Комментарии", об этом Стефанчук заявил в интервью "РБК-Украина".

Стефанчук рассказал, когда Рада примет решение по запрету УПЦ Московского патриархата

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Тема по запрету в Украине УПЦ МП довольно долго обсуждалась парламентскими фракциями и группами. На сегодняшний день у всех есть похожее виденье относительно того, как быть в УПЦ МП. Но при этом со всеми было достигнуто консенсуса не действовать радикально во время войны, не идти на то, чтобы принимать такие законы, которые могут посеять в обществе раскол и вызвать ненужные споры.

Глава Верховной Рады заявил, что любой спорный закон или решение создает почву для разногласий, чего во время полномасштабного российского вторжения допустить нельзя. Нужно, наоборот, объединять общество. Любые разногласия дают новый повод для действий коллаборантов, для того, чтобы они подымали голову.

Руслан Стефанчук подчеркнул, как только Украина добудет победу в этой войне за независимость обязательно наступит то время, когда со всеми можно будет спокойно разобраться.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев на официальном уровне уже заявил, что фейковый "референдум" в Херсоне положит конец переговорам с Россией о прекращении огня. В свою очередь спикеры Кремля продолжают настаивать, что такой "референдум" состоится. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какова вероятность, что оккупанты все-таки проведут "референдум" и попытаются закрепиться на оккупированной территории.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stefanchuk-rasskazal-budet-rada-zapreshchat-1650864955.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!