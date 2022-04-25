Стефанчук рассказал, когда Рада примет решение по запрету УПЦ Московского патриархата

Принятие законопроекта о запрете УПЦ Московского патриархата в Украине, когда идут военные действия, может внести раскол в общество. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал убеждение, что такие вопросы нужно решать после победы. Как передает портал "Комментарии", об этом Стефанчук заявил в интервью "РБК-Украина".

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Тема по запрету в Украине УПЦ МП довольно долго обсуждалась парламентскими фракциями и группами. На сегодняшний день у всех есть похожее виденье относительно того, как быть в УПЦ МП. Но при этом со всеми было достигнуто консенсуса не действовать радикально во время войны, не идти на то, чтобы принимать такие законы, которые могут посеять в обществе раскол и вызвать ненужные споры.

Глава Верховной Рады заявил, что любой спорный закон или решение создает почву для разногласий, чего во время полномасштабного российского вторжения допустить нельзя. Нужно, наоборот, объединять общество. Любые разногласия дают новый повод для действий коллаборантов, для того, чтобы они подымали голову.

Руслан Стефанчук подчеркнул, как только Украина добудет победу в этой войне за независимость обязательно наступит то время, когда со всеми можно будет спокойно разобраться.

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