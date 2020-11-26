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Статью о ложном декларировании снова внесут в Раду

Правительство рассмотрит статью, отмененную Конституционным судом, уже на следующей неделе

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна

Представитель Президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал в эфире телеканала ZIK, что ранее отмененную КСУ статью о недостоверном декларировании внесут в Раду на этой неделе. Рассмотрят ее, вероятно, уже с понедельника.

Статью о ложном декларировании снова внесут в Раду

Фото: almaty.tv

Нардеп сообщил, что сейчас — самая главная задача Верховной Рады сбалансировать санкцию этой статьи, чтобы не вызвать противодействие депутатов, которые понимают, что в их декларациях не все так чисто.

Кроме этого вопроса, правительство рассмотрело возможность обновления законодательства о предотвращении коррупции.

Напомним, что 27 октября Конституционный Суд Украины отменил наказание за недостоверное декларирование. Таким образом многим чиновникам удалось избежать правовой ответственности.

Такое решение всколыхнуло украинцев, поэтому они вышли на протесты под здание Конституционного суда.

Чтобы урегулировать ситуацию, Верховная Рада и Президент Украины Владимир Зеленский начали искать выходы из неправомерных действий КСУ.

Сайт "Комментарии" также напоминает, что Высший антикоррупционный суд отменил свой первый обвинительный приговор, касающийся недостоверного декларирования.



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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1904653-skasovanu-ksu-stattyu-pro-brekhnyu-u-deklaratsiyakh-vnesut-do-radi-tsogo-tizhnya-venislavskiy
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