Статус участника боевых действий: в "Слуге народа" рассказали, кто и какие льготы сможет получить

Украинские парламентарии приняли законопроект №7151, расширяющий перечень наших соотечественников, которые смогут получить статус участника боевых действий и пользоваться льготами. Какими именно — рассказала глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Украинские добровольцы смогут пользоваться льготами от государства (фото из открытых источников)

В частности, политик отметила, что народные депутаты проголосовали за то, чтобы добровольцы Сил территориальной обороны, в частности, это граждане, защищающие свои города в составе терробороны, или же являющиеся представителями общественных формирований по охране порядка и государственной границы, имели возможность получить статус участника боевых действий. Для дальнейшей надежной и всесторонней социальной поддержки.

Также Елена Шуляк отметила, что раненые или искалеченные бойцы теперь смогут получить статус личности с инвалидностью в результате войны.

Как отметила представительница парламентского большинства, учитывая реалии сегодняшнего дня, все защитники и защитницы нашей страны смогут пользоваться рядом льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

"В частности, это бесплатные лекарства, 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги, обеспечение санаторно-курортным лечением, бесплатный проезд в транспорте и много льгот для поддержки защитников и их семей", — рассказала Елена Шуляк.

При этом глава "Слуги Народа" объяснила, что в новом законопроекте четко определены те граждане, кто может получить статус члена семьи ветерана или погибшего на войне. В частности, это родители, другой из супругов, не женившийся во второй раз, дети, не имеющие своих детей, дети, имеющие свои семьи, но ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, иждивенцы погибших военнослужащих.

"Сейчас эти люди защищают всех нас, наших родных и близких, всю Украину. И мы позаботимся и защитим их самих и их семьи", – резюмировала представитель парламентского большинства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Зеленского рассказали о приемлемом варианте завершения войны.

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