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Стало известно, зачем 120 нардепов отправились ночевать на линию разграничения на Донбассе

Качура сообщил, что нардепы будут ночевать на Донбассе, а завтра утром вернутся в Киев

сегодня, 11:05
Автор:

Елена Волкова

Сегодня утром 120 нардепов от партии “Слуга народа” поехали на линию разграничения на Донбассе. Избранники народа останутся там ночевать, сообщил “РБК-Украина” нардеп Александр Качура.

Стало известно, зачем 120 нардепов отправились ночевать на линию разграничения на Донбассе

По его словам, коллеги отправились на Донбасс в 6:00. На линии разграничения они распределяться по бригадам и группам, будут общаться в военными и местными жителями. Также Качура сообщил, что нардепы будут ночевать там, а завтра утром вернутся в Киев.

Накануне о рабочей поездке “слуг народа” сообщил президент Владимир Зеленский. Дескать, нардепы “услышат о ситуации там не из соцсетей, а от военных и местных жителей".

Напомним, выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте не обошлось без курьезов. Так, в Сети бурно обговаривают поведение во время президентского послания одного из нардепов. Так, в ролике можно увидеть, как народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова много раз кивает во время речи президента с трибуны Рады. Ролик уже разошелся по Сети. В комментариях к публикации пользователи бурно отреагировали на реакцию парламентария.


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