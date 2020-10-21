Стало известно, зачем 120 нардепов отправились ночевать на линию разграничения на Донбассе

Сегодня утром 120 нардепов от партии “Слуга народа” поехали на линию разграничения на Донбассе. Избранники народа останутся там ночевать, сообщил “РБК-Украина” нардеп Александр Качура.

По его словам, коллеги отправились на Донбасс в 6:00. На линии разграничения они распределяться по бригадам и группам, будут общаться в военными и местными жителями. Также Качура сообщил, что нардепы будут ночевать там, а завтра утром вернутся в Киев.

Накануне о рабочей поездке “слуг народа” сообщил президент Владимир Зеленский. Дескать, нардепы “услышат о ситуации там не из соцсетей, а от военных и местных жителей".

Напомним, выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте не обошлось без курьезов. Так, в Сети бурно обговаривают поведение во время президентского послания одного из нардепов. Так, в ролике можно увидеть, как народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова много раз кивает во время речи президента с трибуны Рады. Ролик уже разошелся по Сети. В комментариях к публикации пользователи бурно отреагировали на реакцию парламентария.

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