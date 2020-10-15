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Стало известно, сколько денег из бюджета тратят на маски и антисептики для нердепов

Тесты на коронавирус депутаты делают за свой счет

сегодня, 08:37
Автор:

Виолетта Комаровская

Защитные маски и антисептики для депутатов Верховной Рады покупают за средства, выделенные аппарату парламента. За семь месяцев с начала пандемии коронавируса на них потратили около 700 тысяч гривен. Об этом пишет "Украинская правда". 

Стало известно, сколько денег из бюджета тратят на маски и антисептики для нердепов

Маски в Верховной Раде. Фото: golos.com.ua

Речь идет о тех масках и санитайзерах, которые депутаты используют во время работы в парламенте. Средства защиты покупают за бюджетные средства. И в среднем аппарату Верховной Рады это обходится в 100 тысяч гривен в месяц. 

"С первого марта по шестое октября аппаратом Верховной Рады было потрачено 698 тысяч 309 гривен и 84 копейки на закупку дезинфицирующих средств, а также защитных масок", — говорится в ответе ВР на информационный запрос. 

А вот на проведение тестов на коронавирус бюджетные средства пока не тратят. Депутаты, которые проходят соответствующее обследование, оплачивают его самостоятельно. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нужно делать, если кожа очень сильно страдает из-за постоянного ношения защитной маски. Если не начать ухаживать за лицом правильно, в перспективе может появиться не только сыпь и раздражение, но даже рубцы. 


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