Стало известно, сколько денег из бюджета тратят на маски и антисептики для нердепов

Защитные маски и антисептики для депутатов Верховной Рады покупают за средства, выделенные аппарату парламента. За семь месяцев с начала пандемии коронавируса на них потратили около 700 тысяч гривен. Об этом пишет "Украинская правда".

Маски в Верховной Раде. Фото: golos.com.ua

Речь идет о тех масках и санитайзерах, которые депутаты используют во время работы в парламенте. Средства защиты покупают за бюджетные средства. И в среднем аппарату Верховной Рады это обходится в 100 тысяч гривен в месяц.

"С первого марта по шестое октября аппаратом Верховной Рады было потрачено 698 тысяч 309 гривен и 84 копейки на закупку дезинфицирующих средств, а также защитных масок", — говорится в ответе ВР на информационный запрос.

А вот на проведение тестов на коронавирус бюджетные средства пока не тратят. Депутаты, которые проходят соответствующее обследование, оплачивают его самостоятельно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нужно делать, если кожа очень сильно страдает из-за постоянного ношения защитной маски. Если не начать ухаживать за лицом правильно, в перспективе может появиться не только сыпь и раздражение, но даже рубцы.

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