Стало известно, на сколько поменялась зарплата нардепов Верховной Рады со времени Революции Достоинства

Народные избранники Верховной Рады времен Януковича получали в разы больше, нежели депутаты, избранные после Революции Достоинства.

Фото: Пресс-служба Верховной Рады

Так, известно, что размер зарплат нардепов резко пополз вниз, после того, как правительство Арсения Яценюка сократило их оклад до 6 тыс гривен.

С получением кресла премьер-министра, Владимир Гройсман, в 2016 году решил не церемониться, и поднял оклад нардепов практически в 3 раза – до 17600 гривен.

На протяжение 2018-2020 годов размер оклада депутата ВР, представляющего какой-либо комитет, вырос в среднем на 3 тысячи — до 21 тыс гривен. Это связано с тем, что с 2017 года он пропорционально связан с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц на 1 января каждого года, установленного государством, то есть растет с каждым повышением МПМ.

А вот общая зарплата власть имущих достигает 30-40 тыс гривен, благодаря определенным надбавкам. Так, например, для нардепов, имеющих научные звания, ежемесячное денежное содержание может вырасти от 15 до 100 процентов от оклада.

Кроме того, отчисляя налоги в казну государства, гражданин Украины "выплачивает" денежное содержание помощникам народных избранников, а также оплачивают все расходы депутатской деятельности — эти суммы ежемесячно достигает до 50 тыс и до 40 тыс гривен соответственно.

Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно, какую зарплату получают служители Фемиды Конституционного суда Украины.







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