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Стало известно, кто станет нардепом вместо Вакарчука

Изначально зайти в парламент должна была супруга бывшего министра обороны

сегодня, 08:42
Автор:

Виолетта Комаровская

Место Святослава Вакарчука в Верховной Раде досталось "киборгу" Андрею Шараськину. Накануне Центризбирком зарегистрировал его народным депутатом от партии "Голос". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК. 

Стало известно, кто станет нардепом вместо Вакарчука

Святослав Вакарчук. Фото: РИА Новости

Святослав Вакарчук сложил полномочия еще в июне этого года. Изначально его место пророчили Алине Свидерской, директору ООО "Айсе Хидр Юкрейн" и жене бывшего министра обороны Украины. Именно она была следующей в партийном списке "Голоса". Однако Свидерская отказалась заходить в Раду и место автоматически перешло к 20-му номеру — Андрею Шараськину. Полномочия народного депутата он возьмет на себя сразу же после того, как зачитает присягу в Верховной Раде.


Андрей Шараськин родился 20 сентября 1977 года. Он — режиссер и актер по профессии, руководит ЧП "Театральная компания Андрея Шараськина", живет в Тернополе. На фронте воевал с августа 2014-го по январь 2016-го. Защищал Донецкий аэропорт, за что получил орден "За мужество". С 2016-го года был в Украинской добровольческой армии заместителем командующего. А через три года возглавил Координационный совет добровольцев и волонтеров Нацфорума "Трансформация Украины". 

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