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Стало известно, кто заменит Вакарчука в Верховной Раде

Освободившееся место "Голоса" в парламенте займет супруга бывшего министра обороны

сегодня, 08:10
Автор:

Виолетта Комаровская
Стало известно, кто заменит Вакарчука в Верховной Раде

Фото: facebook.com/alisvika

Жена бывшего министра обороны получила место в парламенте, которое ранее освободил Святослав Вакарчук. Центральная избирательная комиссия определила, что зайти в Раду должна №19 в списке партии "Голос" Алина Свидерская. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК. 

Алина Свидерская - директор общества с ограниченной ответственностью "Айсе Хидр Юкрейн". Сейчас живет в Киеве. Является членом партии "Голос". Пока она будет оставаться в статусе "избранной народным депутатом". Полноценно приступить к работе сможет только после того, как зачитает присягу в сессионном зале парламента. 

Свидерская родилась в 1989 году. Образование в свое время получила в Киево-Могилянской академии. Затем уехала в Великобританию, где изучала право в Кембридже. Туда, как рассказывала сама, смогла поступить, получив стипендию Сороса. Также Алина Свидерская является супругой бывшего министра обороны из правительства Гончарука - Андрея Загороднюка. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Святослав Вакарчук решил уйти из парламента 11 июня. Тогда он объяснил, что частично свою миссию исполнил и привел свою политическую силу в Раду. Уже через неделю нардепы голосовали за его отставку и голосование провалили. После этого Вакарчук решил уйти из парламента другим путем. Он покинул фракцию "Голос". А поскольку был избран по списку, то 26 июня во время внеочередного съезда партии приняли решение забрать у своего основателя депутатский мандат. Сам Вакарчук пообещал, что покидает только Верховную Раду, а в партии "Голос" останется. 

К слову, парламент досрочно Вакарчук покидает уже во второй раз. Впервые, проработав около года нардепом от "Нашей Украины - Народной самообороны", он ушел с Рады в 2008 году.


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