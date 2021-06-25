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Стало известно, когда Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах

Нардеп от "Слуги народа" сообщила о новых деталях

сегодня, 14:45
Автор:

Лиля Воробьева

Закон о борьбе с олигархами рассмотрят в стенах парламента на следующей пленарной неделе. 1 июля, в четверг, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "РБК-Украина".

Стало известно, когда Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах

Закон об олигархах рассмотрят уже на следующей неделе (фото из открытых источников)

"В четверг будем рассматривать важный и долгожданный законопроект о деолигархизации. Вероятно, что внеочередные заседания Рады, будут созываться президентом Зеленским, потому что именно он формирует повестку дня", — заявила депутат.

Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Владимир Зеленский открыл всеукраинский форум "Украина 30. Экономика без олигархов". Он заявил, что впервые за годы независимости вместо обещаний они перешли к реальным действиям. Ведь ежегодно растет количество борцов с олигархами и самых олигархов. А среди старых политиков нет таких, кто бы не обещал бороться с олигархами. А те накапливают незаконный капитал и тратят его на создание, продвижение и, в дальнейшем, содержание своих политиков и чиновников.

Президент подчеркнул, что общество давно хочет страну работающих законов, конкурентной экономики, независимых СМИ, открытых свобод. Именно поэтому он сделал первый шаг — подал в Раду закон о борьбе с олигархами, который, по его мнению, важный и необходимый, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов на будущее украинского государства. 

Он отметил, что этот закон — это только начало. Он станет фундаментом для нормативно-правовой базы, поставит на первое место защиту интересов Украины.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-rassmotrit-zakon-zelenskogo-oligarhah-1624609967.html
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