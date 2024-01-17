Стало известно, что забраковали нардепы в законопроекте о мобилизации

Парламент передал правительству свои замечания к скандальному законопроекту о мобилизации, среди них – ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию инвалидов третьей группы и ряд других спорных норм. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал спикер Руслан Стефанчук.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Среди основных замечаний глава Верховной Рады выделил вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в армию инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих.

По словам Руслана Стефанчука, в течение длительного времени парламент очень внимательно изучал этот документ, проводил дискуссии. По результатам общего обсуждения, которое проходило в закрытом режиме на уровне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был высказан ряд предложений и замечаний к этому проекту.

Впоследствии эту дискуссию перенесли на уровень согласительного совета, который также состоялся в закрытом режиме. Спикер отметил, что во время соответствующей встречи президиум парламента и представители фракций имели возможность обменяться мнениями по обновлению мобилизационной политики с военным руководством государства.

"Я четко понимаю, что задача военных — получать успехи на фронте, а задача политиков — формировать политические и юридические механизмы. Однако над регулированием таких важных и чувствительных процессов, как мобилизация, необходимо работать вместе. Мы услышали военных, военные услышали нас, дальше работаем над формированием правильного мобилизационного правового механизма", — объясняет спикер Верховной Рады.

Стефанчук добавил, что конкретные сроки подачи доработанного документа не обсуждались, ведь для парламентариев важен не срок, а качество правового материала, который поступает в Верховную Раду.

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