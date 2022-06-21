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Стала известна кандидатура на должность омбудсмена: кто может заменить Денисову

В Раде зарегистрировали кандидата на должность омбудсмена по правам человека

сегодня, 10:01
Автор:

Козлова Альбіна
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Один из кандидатов на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – народный депутат, ранее бывший депутат городского совета Волновахи. Об этом написал на канале в Телеграмме народный депутат Денис Маслов.

Стала известна кандидатура на должность омбудсмена: кто может заменить Денисову

фото из фейсбука

"Я не зря отказывался комментировать слухи о разных кандидатах на должность Уполномоченного по правам человека. Хорошая опытная кандидатура. Глава профильного комитета. В его округ входит Волноваха и Мариуполь. Знаю лично и готов поддержать в парламенте", — говорится в сообщении.

Речь идет о главе комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрии Лубинце.

О новой кандидатуре написал 21 июня и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Фейсбук. Именно глава парламента внес кандидатуру Лубинца на должность, заявив, что уверен в том, что его опыт на государственных должностях и человеческие качества помогут ему исполнять обязанности омбудсмена.

Ранее мы писали, что 31 мая народные депутаты приняли решение об увольнении с должности Людмилы Денисовой. Верховная Рада приняла решение об уходе Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного по правам человека. За это решение отдали голоса 234 депутата, из них 17 голосов отдали депутаты бывшего ОПЗЖ. На рассмотрении вопроса присутствовала вице-премьер Ирина Верещук, она выступила с докладом, раскритиковав работу Денисовой.





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Источник: https://www.facebook.com/100058105416952/posts/pfbid0tmhUxQRJAS2PFhAjMQKqTZ6v7YMMscCg2ph5iqnHskWfDAB5atVmzdLt1njX9QKtl/?d=n/ https://t.me/maslov_pyramida
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