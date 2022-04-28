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Стал «слугой» другого народа: в «Слуге народа» подозревают своего нардепа в предательстве

Алексей Ковалев несмотря на оккупацию находится на территории Херсонской области

сегодня, 12:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Провластная партия "Слуга народа" приостановила членство нардепа Алексея Ковалева в своей фракции из-за подозрения в госизмене и просит правоохранителей расследовать, стал ли он предателем, прислуживая оккупационной администрации в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в совместном заявлении партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в парламенте.

Стал «слугой» другого народа: в «Слуге народа» подозревают своего нардепа в предательстве

Алексей Ковалев. Фото: из фейсбука нардепа

Нахождение Алексея Ковалева в Херсонской области неслучайно, ведь именно от этого региона он был избран народным избранником от "Слуги народа". В партии имеют информацию, что в настоящее время Ковалев находится на временно оккупированной Херсонщине и, исходя из его заявлений в прессе, он там находится вполне добровольно.

В заявлении говорится, что уже бывший "слуга народа" имеет постоянную связь с российскими захватчиками, которые никак не препятствуют его деятельности. Нардеп никак не пытается препятствовать оккупации деятельности самопровозглашенной "власти" Херсонской области.

Сам Алексей Ковалев называет свое нахождение на территории Херсонской области исключительно актом доброй воли, ради предоставления гуманитарной помощи местному населению.

В президентской фракции подытожили, что Ковалев никак внятно не объяснил, почему он отсутствует на важных заседаниях парламента. Удивляет также то, что против представителей органов местного самоуправления, депутатов российские воска устраивают террор, но это никак не касается нардепа Ковалева, он в добром здравии и хорошем настроении.

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Источник: https://t.me/ypaliychuk/629
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