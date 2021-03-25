Спикер парламента сделал заявление о введении полного локдауна в Украине

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, введение полного локдауна на всей территории Украины является нецелесообразным. Сейчас в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Об этом председатель Верховной рады сказал в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина.

Дмитрий Разумков - фото: 24 Канал

Дмитрий Разумков выразил надежду, что некоторые регионы страны начнут покидать "красные" карантинные зоны и возвращаться к привычной жизни.

"Вводить по всей стране полный карантин, по состоянию на сегодня, не целесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед украинским государством", — сказал Разумков.

Напомним, что в связи с переходом значительной части областей в "красную" карантинную зону, многих украинцев интересует вопрос жесткого локдауна. О возможности возвращения к подобным ограничениям стало известно из интервью секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова. Чиновник не исключает, что центральной власти придется прибегнуть к "закрытию всей страны". Такое уже было прошлой весной, напоминает Данилов. При этом политики четко понимают все риски как одобрения локдауна, так и его игнорирования.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, какие прошлые ошибки важно учесть, если правительство примет решение вводить локдаун в Украине. Эксперты отмечают, что всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике. Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм.





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