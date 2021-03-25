logo
Русский Українська

BTC/USD

53127.42

ETH/USD

1621.10

LTC/USD

177.25

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Спикер парламента сделал заявление о введении полного локдауна в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Спикер парламента сделал заявление о введении полного локдауна в Украине

Дмитрий Разумков надеется, что некоторые регионы страны начнут покидать "красные" карантинные зоны и возвращаться к привычной жизни

сегодня, 12:23
Автор:

Елизавета Черных

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, введение полного локдауна на всей территории Украины является нецелесообразным. Сейчас в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Об этом председатель Верховной рады сказал в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина. 

Спикер парламента сделал заявление о введении полного локдауна в Украине

Дмитрий Разумков - фото: 24 Канал

Дмитрий Разумков выразил надежду, что некоторые регионы страны начнут покидать "красные" карантинные зоны и возвращаться к привычной жизни.  

"Вводить по всей стране полный карантин, по состоянию на сегодня, не целесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед украинским государством", — сказал Разумков. 

Напомним, что в связи с переходом значительной части областей в "красную" карантинную зону, многих украинцев интересует вопрос жесткого локдауна. О возможности возвращения к подобным ограничениям стало известно из интервью секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова. Чиновник не исключает, что центральной власти придется прибегнуть к "закрытию всей страны". Такое уже было прошлой весной, напоминает Данилов. При этом политики четко понимают все риски как одобрения локдауна, так и его игнорирования.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, какие прошлые ошибки важно учесть, если правительство примет решение вводить локдаун в Украине. Эксперты отмечают, что всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике. Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/vvedenie-polnogo-lokdauna-ukraine-netselesoobrazno-1616666173.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ