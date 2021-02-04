"Спецназ оппозиции" - партия Порошенко определилась с кандидатом на довыборы в Раду

Петр Порошенко в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, где он торжественно представил кандидата от своей партии на довыборах в Верховную Раду, которые вскоре должны быть объявлены по 197 мажоритарному округу. Им станет Роман Сущенко.



Порошенко и Сущенко. Фото: источник

Лидер "Европейской солидарности" начал с того, что, по его мнению, его фракцию, в парламенте называют "спецназом оппозиции", поэтому Роман Сущенко — это идеальный кандидат.

"Человек, который прошел российские пыточные, который сражался за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", — сообщил Порошенко.

По словам нардепа, Сущенко смог повысить доверие к "Европейской солидарности" в Черкасской области благодаря своему избранию заместителем председателя областного совета. Порошенко надеется, что опыт Сущенко поможет фракции бороться в парламенте с российской "пятой колонной".

В сообщении говорится, что Роман занимается в партии ее очисткой, а также много знает о проблемах Черкасской области, поэтому будет защищать интересы местных жителей в Раде.

"Мы еще раз продемонстрировали, что "Европейская Солидарность" является не только единственной оппозиционной проукраинской и проевропейской силой, но и единственной проукраинской и проевропейской альтернативой этой власти", — в очередной раз заявил Порошенко.

После него слово взял сам кандидат Роман Сущенко и выразительно рассказал краткую историю и географию Черкасской области.



"Иду на выборы, чтобы работать для людей, защищать интересы общества и Отечества", — прочитал Сущенко с суфлера.









29 января 2021 Владимир Зеленский назначил нардепа Александра Скичко на должность председателя Черкасской ОГА, из-за чего на его место в Верховную Раду должны быть проведены довыборы, поскольку Скичко получил свой мандат по мажоритарной системе.

"Комментарии" сообщали, что Скичко активно лоббировал интересы "Укрзализныци" с целью занять кресло министра инфраструктуры.



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