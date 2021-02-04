"Спецназ оппозиции" - партия Порошенко определилась с кандидатом на довыборы в Раду

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Оленка Клочко
Петр Порошенко в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, где он торжественно представил кандидата от своей партии на довыборах в Верховную Раду, которые вскоре должны быть объявлены по 197 мажоритарному округу. Им станет Роман Сущенко.
Порошенко и Сущенко. Фото: источник
Лидер "Европейской солидарности" начал с того, что, по его мнению, его фракцию, в парламенте называют "спецназом оппозиции", поэтому Роман Сущенко — это идеальный кандидат.
По словам нардепа, Сущенко смог повысить доверие к "Европейской солидарности" в Черкасской области благодаря своему избранию заместителем председателя областного совета. Порошенко надеется, что опыт Сущенко поможет фракции бороться в парламенте с российской "пятой колонной".
В сообщении говорится, что Роман занимается в партии ее очисткой, а также много знает о проблемах Черкасской области, поэтому будет защищать интересы местных жителей в Раде.
После него слово взял сам кандидат Роман Сущенко и выразительно рассказал краткую историю и географию Черкасской области.
29 января 2021 Владимир Зеленский назначил нардепа Александра Скичко на должность председателя Черкасской ОГА, из-за чего на его место в Верховную Раду должны быть проведены довыборы, поскольку Скичко получил свой мандат по мажоритарной системе.
"Комментарии" сообщали, что Скичко активно лоббировал интересы "Укрзализныци" с целью занять кресло министра инфраструктуры.
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