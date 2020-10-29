"Состояние стабильное" - Разумков рассказал о ситуации с COVID-19 в Раде

В Верховной Раде фиксируется положительная тенденция — количество депутатов, больных коронавирусом, уменьшается. Об этом корреспондентам информагентства УНИАН сообщил Дмитрий Разумков.

Фото: 5 канал

Уже более 60 народных депутатов на собственном опыте познакомились с коронавирусной болезнью.

По словам Разумкова, для безопасности депутатов был принят ряд мер. Прежде всего — это работа в дистанционном режиме. Также, когда парламент собирался на заседания, помещение часто убирали и дезинфицировали. Соблюдать дистанцию и одевать средства защиты удавалось не всем.

Поскольку ситуация с заболеваемостью улучшилась, с 3 по 6 ноября депутаты вновь перейдут в обычный режим работы.

Напомним, что в конце сентября коронавирусом заболело около десяти депутатов, поэтому члены Верховной Рады решили работать удаленно.

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