"Состояние стабильное" - Разумков рассказал о ситуации с COVID-19 в Раде

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Кириєнко Анна
В Верховной Раде фиксируется положительная тенденция — количество депутатов, больных коронавирусом, уменьшается. Об этом корреспондентам информагентства УНИАН сообщил Дмитрий Разумков.
Фото: 5 канал
Уже более 60 народных депутатов на собственном опыте познакомились с коронавирусной болезнью.
По словам Разумкова, для безопасности депутатов был принят ряд мер. Прежде всего — это работа в дистанционном режиме. Также, когда парламент собирался на заседания, помещение часто убирали и дезинфицировали. Соблюдать дистанцию и одевать средства защиты удавалось не всем.
Поскольку ситуация с заболеваемостью улучшилась, с 3 по 6 ноября депутаты вновь перейдут в обычный режим работы.
Напомним, что в конце сентября коронавирусом заболело около десяти депутатов, поэтому члены Верховной Рады решили работать удаленно.
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