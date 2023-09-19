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"Слуга народа" предложил посадить осужденных на велогенераторы: как реагируют в Сети

По расчетам Гривко, это на 8% снизит затраты на их содержание

сегодня, 21:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Гривко предлагает снизить срок заключенным в тюрьмах, когда те будут активно накручивать педали на велогенераторах. Представители украинского политикума и представители СМИ по достоинству не оценили "креативный законопроект", пишет "Телеграф"

"Слуга народа" предложил посадить осужденных на велогенераторы: как реагируют в Сети

Нардеп предложил посадить осужденных на велогенераторы (фото из открытых источников)

Гривко пишет в социальных сетях, о том, когда 50 тысяч заключенных посадить на велогенераторы, то это обстоятельство снизит почти на 8 процентов расходы на то, чтобы их содержать. Но в сети критикуют "ноу-хау" народного депутата.


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Так, народная депутат Ирина Геращенко сообщила на своей странице, что сначала приняла сообщение за фейк. Однако позже она заключила, что такое предложение — "осеннее обострение".

Еще комментаторы в сети, размышляя над предложением представителя крупнейшей парламентской фракции, иронически высказываются о том, что "то ли у нас в Раде действительно первый депутат от искусственного интеллекта, то ли маленький Сергей в самом нежном возрасте тайно от родителей на неокрепший детский ум Матрицу пересмотрел ". Еще Гривку с сарказмом дают совет мыслить шире и не "дискриминировать" учеников в школах, студентов, пенсионеров, все они тоже могут крутить педали...  

"А если наши инженеры сконструируют электрогенераторные турбины, которые можно будет цеплять на до***изм, то Украина первой в мире колонизирует Марс", — сообщают в сетях.

”Слуга народа” предложил посадить осужденных на велогенераторы: как реагируют в Сети - фото 2
”Слуга народа” предложил посадить осужденных на велогенераторы: как реагируют в Сети - фото 3
”Слуга народа” предложил посадить осужденных на велогенераторы: как реагируют в Сети - фото 4
”Слуга народа” предложил посадить осужденных на велогенераторы: как реагируют в Сети - фото 5

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде предлагают на время войны не тратиться на разные барабаны. В парламент внесен законопроект об остановке на время действия в Украине военного положения расходов государственного и местных бюджетов на не первоочередные нужды. Автором инициативы выступила нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк



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