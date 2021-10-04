"Слуга народа" Наталуха сомневается в решениях президента Зеленского касаемо спикера Разумкова

Народный депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" IX созыва, председатель комитета по вопросам экономического развития и заместитель председателя временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию срывов космических проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" Дмитрий Наталуха сомневается в правильности решения президента Владимира Зеленского, который недавно подтвердил возможность отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова и заявил, что однопартийцы имеют к нему "миллион вопросов".



Дмитрий Наталуха - фото из открытых источников

В кулуарах во время выездного заседания фракции правящей партии "Слуга народа" в Трускавце, отвечая на вопрос журналиста о влиянии возможной отставки спикера Разумкова на законотворческую деятельность парламента, Дмитрий Наталуха заявил:

"Я считаю, что это лучший спикер за всю историю Украины"

Говоря о возможности собственной отставки — именно из-за такой позиции и возможной близости к спикеру Разумкову или из-за обвинений в лоббизме интересов бизнес-структур, таких, как Dragon Capital Томаш Фиала, которые ему приписывают СМИ, Наталуха заверил, что имеет поддержку президента Владимира Зеленского.

"Я тоже читал это в новостях, но мне никто не угрожал, ничего не говорил [относительно возможной отставки. — Ред.]. Мне кажется, что это просто слухи. Хотя, если примут решение об отставке — ради бога. Мы и так очень много сделали. По лоббированию — действительно, я лоббирую интересы бизнеса с помощью своих законопроектов, в частности Закона об индустриальных парках. Я с ним [президентом Владимиром Зеленским. — Ред.] говорил, он мне ответил при многих людях, как только к нему зайдет законопроект, он его подпишет. Компания Dragon Capital Томаш Фиала потратила уже более 200 000 000 долларов на развитие индустриальных парков ", — отметил парламентарий, заверив, что принятие законопроекта будет иметь непосредственное влияние на улучшение бизнес-климата в Украине.

Однако, по результатам исследования 2020 года, среди рисков инвестирования в украинскую экономику для "белых" иностранных инвесторов назывались такие факторы, как кризис судопроизводства, отсутствие верховенства права, успехов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики, кризис вокруг решения Конституционного Суда Украины относительно уголовной ответственности должностных лиц за недостоверные декларации, усложнение взаимодействия бизнеса с налоговой и таможенной службами, а также контролирующими и правоохранительными органами. Поэтому непонятно, каким образом принятие одного законопроекта решит все эти проблемы.

Напомним, накануне выездного заседания в Трускавце СМИ сообщили со ссылкой на источники в СН о возможной отставке спикера Дмитрия Разумкова и председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуха. Среди предпосылок увольнения последнего называют разные версии. Одна из них — возможная близость Наталухи к Разумкову, вторая — якобы незаконная лоббистская деятельность в Раде. В частности, Наталухе приписывают продвижения на должность председателя Государственного космического агентства (ГКАУ) таких лиц, как Владимир Усова и Михаил Лева. Ни одна версия официально не подтверждена, однако еще летом "Наши деньги" сообщали, что по данным исследования Института законодательных идей, Дмитрий Наталуха попал в рейтинг авторов коррупционных законопроектов.

3 октября в Трускавце во время разговора с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что председатель парламента Дмитрий Разумков уже не является членом команды "Слуг народа". По данным источников и украинских СМИ, Разумков планирует выдвинуть свою кандидатуру во время следующих президентских выборов, и не исключено, что именно Дмитрий Наталуха может отвечать за финансирование этой президентской кампании.





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