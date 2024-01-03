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Сколько украинцев все еще хотят видеть пророссийских депутатов в Раде: опрос

Всего 1% наших соотечественников все еще доверяет пророссийским политикам в Украине

сегодня, 13:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину количество граждан, которые готовы дать пророссийским политикам шанс вновь попасть в парламент на следующих выборах, по сравнению с 2022 годом, снизилось с 3% до 1%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу движения "Честно" с 8 по 15 декабря 2023 года.  

Сколько украинцев все еще хотят видеть пророссийских депутатов в Раде: опрос

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

"Большинство украинцев настроены к пророссийским политикам достаточно негативно. Досрочно лишить их депутатских полномочий предлагают 7% граждан, а добавить в список и запрет баллотироваться снова — еще 10,5% украинцев", — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что за люстрацию и запрет занимать должности для представителей запрещенных партий выступают 14% украинцев. А расследование правоохранителями деятельности каждого в отдельности и проверки на факты государственной измены считают удачным вариантом 23% граждан.

При этом почти 38% граждан предлагают не ограничиваться одним или двумя видами санкций за деятельность, которую вели на территории Украины представители пророссийских партий, а применить все вышеперечисленные методы привлечения таких депутатов к ответственности.

Кроме того, с 17% до почти 23% выросла доля украинцев, которые выступают за расследование правоохранителями деятельности каждого политика на факт государственной измены.

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Источник: https://www.chesno.org/post/5830/
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