Скандальный Тищенко пообещал законопроект, каких мир не видывал: подробности

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что в 2025 году собирается сосредоточиться на основных своих обязанностях. Как депутат, он будет работать в парламенте и заниматься законопроектами, а не публичной борьбой с различными негативными явлениями. Об этом 8 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий Тищенко народному депутату от "Евросолидарности" Алексею Гончаренко.

Тищенко в 2025 году планирует сконцентрироваться на позитиве, а не борьбе с колл-центрами. Вот, задумал законопроект про Тайного Санту. Фото: Николай Тищенко / Instagram

Тищенко пообещал, что его борьба с колл-центрами окончена. По словам нардепа, она оказалась никому не нужна, одолеть явление он не смог и эту страницу перевернул. Борьбу против "лесной мафии" нардеп тоже перелистнул и оставил в прошлом году.

А в 2025-м Тищенко пообещал сконцентрироваться на помощи военным и детям. Говорит, что теперь будет Тайным Сантой и уже даже готовит первый в мире законопроект о Тайном Санте.

"А еще, по его мнению, нам нужно стать одной семьей с американцами. О коррупции в Офисе президента Николай уже тоже не упоминал. Но подчеркнул, что президент Владимир Зеленский говорит и делает все правильно. Домашний арест делает чудеса!", — подытожил Гончаренко.





Появление Тищенко 8 января в Раде вызвало резонанс. Все вспомнили, что он должен находиться под домашним арестом. В комментарии нардепу Алексею Гончаренко 8 января фигурант дела о нападении на военного уточнил, что домашний арест ему не продлевали, поэтому нардеп может ходить на работу.

Напомним, как писали "Комментарии", 23 декабря 2024 года нардеп не явился (и даже не вышел в онлайн) на заседание суда из-за якобы проблем с сердцем. Журналисты тогда нашли Тищенко в одной из киевских больниц. Кроме того, 23 декабря у него истек срок домашнего ареста, а о его продлении публично не сообщалось.

Николай Тищенко подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре. Этот инцидент произошел летом, когда охрана Тищенко напала на Дмитрия Павлова, ветерана войны с Россией, в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах. Тищенко был под домашним арестом после получения подозрения от ДБР. Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, требовал вернуть ему деньги, которые были изъяты у него следователями во время обыска.