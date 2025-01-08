Скандальный Тищенко резко выздоровел и пришел в Раду: как его встретили (ФОТО, ВИДЕО)

Верховная Рада 8 января собралась на первое пленарное заседание в 2025 году. Как сообщает портал "Комментарии", в зале появился и нардеп Николай Тищенко, который в декабре 2024 года находился под домашним арестом и уклонялся от участия в заседаниях суда, сославшись на плохое самочувствие. Парламентарий успел заявить, что прекращает борьбу с колл-центрами.

Тищенко 8 января пришел в Раду. Фото: Ирина Геращенко / Facebook

Фото Тищенко в сессионном зале опубликовали многие его коллеги, новость "Тищенко в Раде!" обошла практически все Telegram-каналы (оцените мастер-класс по пиару от скандального нардепа!). Он заявил, что пересмотрел свою позицию, "перевернул страницу" и больше не будет "бороться с офисами". Говорит, что его борьба никому не нужна.





Напомним, как писали "Комментарии", 23 декабря 2024 года нардеп не явился (и даже не вышел в онлайн) на заседание суда из-за якобы проблем с сердцем. Журналисты тогда нашли Тищенко в одной из киевских больниц. Кроме того, 23 декабря у него истек срок домашнего ареста, а о его продлении не сообщалось. В комментарии нардепу Алексею Гончаренко фигурант дела о нападении на военного подтвердил, что домашний арест ему не продлевали.

Николай Тищенко подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре. Этот инцидент произошел летом, когда охрана Тищенко напала на Дмитрия Павлова, ветерана войны с Россией, в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах. Тищенко был под домашним арестом после получения подозрения от ДБР. Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, требовал вернуть ему деньги, которые были изъяты у него следователями во время обыска.