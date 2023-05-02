Скандальный нардеп выиграл суд у Верховной Рады и может вернуться на заседания

Бывший нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос выиграл суд у Верховной Рады! Верховный суд признал незаконным решение Рады об отстранении депутата. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Как рассказал Гончаренко, Гео Лерос был отстранен от заседаний за критику руководства страны.

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"Не по закону, просто по требованию с Банковой. Конечно, так поступать нельзя. Каждый народный избранник представляет своих избирателей. Стыд тем, кто отстранил нардепа и после этого сам хочет какого-то уважения к себе", – написал Алексей Гончаренко.

Отметим, Верховная Рада отстранила народного депутата Гео Лероса от участия в пленарных заседаниях немного больше года назад. Сам парламентарий сразу заявил, что решение приняли из-за оскорблений в адрес руководителя Офиса президента Андрея Ермака. За соответствующее решение в парламенте тогда был отдан 261 голос. Сам Лерос написал в Telegram, что отстранен до конца года, потому что назвал Андрея Ермака "фсбшной гни*ой в его присутствии".

Читайте на портале "Комментарии" — успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения поддержки со стороны западных партнеров. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр обороны Алексей Резников.

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