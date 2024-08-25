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Объявили подозрение: скандальный нардеп скрылся из Украины - СМИ

Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения нардепом.

сегодня, 18:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

По данным правоохранительных органов, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, известный своей поддержкой запрещенному Московскому патриархату, незаконно покинул Украину.

Объявили подозрение: скандальный нардеп скрылся из Украины - СМИ

Артем Дмитрук (фото из открытых источников)

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, в последний раз Дмитрук официально пересекал границу с Молдовой в начале 2023 года. Он въехал в Украину 24 января из-за пункта пропуска "Маяки-Удобное", но до августа 2024 года не покидал страну.

Правоохранители расследуют обстоятельства его несанкционированного пересечения границы.

Позже стало известно, что народному депутату Артему Дмитруку было объявлено подозрение в совершении ряда уголовных преступлений. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора, Дмитруку инкриминируют участие в нападении группой лиц на правоохранителя и военнослужащего, покушение на похищение огнестрельного оружия, а также нанесение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести и хулиганские действия.

Хотя официально имя нардепа не было указано в сообщении Офиса генерального прокурора, источники подтвердили, что речь идет именно об Артеме Дмитруке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тренер известного футбольного клуба скрылся из Украины. В начале прошлого года тренер по физподготовке футбольного клуба Черноморец Игорь Касьяненко начал работать как представитель обновленного тренерского штаба.

Как сообщает Sport.ua, именно Игорь Касьянов в первых числах января уехал из Украины со всеми членами футбольного клуба, но не вернулся домой. Было известно, что в январе ФК Черноморец выехал на тренировочный сбор в Турцию, однако спортивный специалист не вернулся в Украину. Как информируют источники издания, тренер уехал в Соединенные Штаты, где находится со своей семьей в Майами. Представители футбольного клуба Черноморец уже предоставили комментарий по этой ситуации.  



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/25/7471809/
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