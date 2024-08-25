Объявили подозрение: скандальный нардеп скрылся из Украины - СМИ

По данным правоохранительных органов, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, известный своей поддержкой запрещенному Московскому патриархату, незаконно покинул Украину.

Артем Дмитрук (фото из открытых источников)

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, в последний раз Дмитрук официально пересекал границу с Молдовой в начале 2023 года. Он въехал в Украину 24 января из-за пункта пропуска "Маяки-Удобное", но до августа 2024 года не покидал страну.

Правоохранители расследуют обстоятельства его несанкционированного пересечения границы.

Позже стало известно, что народному депутату Артему Дмитруку было объявлено подозрение в совершении ряда уголовных преступлений. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора, Дмитруку инкриминируют участие в нападении группой лиц на правоохранителя и военнослужащего, покушение на похищение огнестрельного оружия, а также нанесение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести и хулиганские действия.

Хотя официально имя нардепа не было указано в сообщении Офиса генерального прокурора, источники подтвердили, что речь идет именно об Артеме Дмитруке.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тренер известного футбольного клуба скрылся из Украины. В начале прошлого года тренер по физподготовке футбольного клуба Черноморец Игорь Касьяненко начал работать как представитель обновленного тренерского штаба.

Как сообщает Sport.ua, именно Игорь Касьянов в первых числах января уехал из Украины со всеми членами футбольного клуба, но не вернулся домой. Было известно, что в январе ФК Черноморец выехал на тренировочный сбор в Турцию, однако спортивный специалист не вернулся в Украину. Как информируют источники издания, тренер уехал в Соединенные Штаты, где находится со своей семьей в Майами. Представители футбольного клуба Черноморец уже предоставили комментарий по этой ситуации.