Скандал в ВР. Муж нардепа Сюмар якобы не воевал на фронте, но получил «Серебряный крест»

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Ткачик Олеся
Марьяна Безуглая в Фейсбуке заявила, что Дмитрий Христюк ни одного дня не воевал, однако исправно получал средства от ВСУ. Более того, в мае 2023 он был отмечен почетным нагрудным знаком тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Серебряный крест".
Марьяна Безуглая
На это обвинение отреагировала Виктория Сюмар, назвав всю информацию от коллеги ложью.
По ее словам, Безуглая играет роль "информационной торпеды" против всех, кого ненавидят ее боссы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Марьяна Безуглая начала информационную кампанию против Валерия Залужного, поднимая вопрос о необходимости его увольнения с должности Главнокомандующего ВСУ. Из-за таких действий она не раз попадала в скандалы, вынуждена была выйти из партии и фракции "Слуга народа" и информационные атаки на Залужного не прекратила.
Наконец, президент принял решение об увольнении Валерия Залужного из послы Главнокомандующего ВСУ. Тогда многие политики подчеркивали, что " Марьяна победила".
Хотя Безуглая не остановилась после увольнения Залужного. В частности, она начала критиковать действия нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К примеру, народный депутат посоветовала ему обращать больше внимания на личный состав и использовать в войне "отдаленную" тактику. Больше атаковать врага, например, дронами.
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