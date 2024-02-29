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Скандал в ВР. Муж нардепа Сюмар якобы не воевал на фронте, но получил «Серебряный крест»

Нардеп Марьяна Безугла обвинила мужа своей коллеги Виктории Сюмар Дмитрия Христюка в том, что, будучи военным, он якобы ни одного дня не воевал. Эту информацию опровергла Сюмар, подчеркнув, что информация о действиях на фронте тайная

сегодня, 11:24 comments2851
Автор:
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Ткачик Олеся
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Марьяна Безуглая в Фейсбуке заявила, что Дмитрий Христюк ни одного дня не воевал, однако исправно получал средства от ВСУ. Более того, в мае 2023 он был отмечен почетным нагрудным знаком тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Серебряный крест".

Скандал в ВР. Муж нардепа Сюмар якобы не воевал на фронте, но получил «Серебряный крест»

Марьяна Безуглая

"Были опрошены свидетели и проверен "боевой путь комбата". Один из многих "порешающих" примеров политических VIP,
– отметила Безуглая.

На это обвинение отреагировала Виктория Сюмар, назвав всю информацию от коллеги ложью.

"Конечно, она знает, что боевые распоряжения выставлять нельзя, как и боевые донесения, но я горжусь, что в тех сводках уничтоженного врага и вражеской техники, которые любят выставлять пользователи ФБ, есть цифры и от моего мужа и его собратьев",
– написала нардеп в Фейсбуке.

По ее словам, Безуглая играет роль "информационной торпеды" против всех, кого ненавидят ее боссы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Марьяна Безуглая начала информационную кампанию против Валерия Залужного, поднимая вопрос о необходимости его увольнения с должности Главнокомандующего ВСУ. Из-за таких действий она не раз попадала в скандалы, вынуждена была выйти из партии и фракции "Слуга народа" и информационные атаки на Залужного не прекратила.

Наконец, президент принял решение об увольнении Валерия Залужного из послы Главнокомандующего ВСУ. Тогда многие политики подчеркивали, что " Марьяна победила".

Хотя Безуглая не остановилась после увольнения Залужного. В частности, она начала критиковать действия нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К примеру, народный депутат посоветовала ему обращать больше внимания на личный состав и использовать в войне "отдаленную" тактику. Больше атаковать врага, например, дронами.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0ADF2tXnRHp6K73y2DmA2kU5TWhQz26FKRgShF23JRwvdt2zh68SK6osYzXgaih1ol
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