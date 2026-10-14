Силовикам - миллиарды, пенсионерам - копейки: в Раде разнесли “математику” Кабмина

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Кречмаровская Наталия
Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал о приоритетах, которые власти заложили в бюджет на следующий год. По его словам, в 2027 году хотят потратить на силовиков и пиар – миллиарды, а пенсионерам – 9 грн в день.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Политик сообщил, что согласно проекту государственного бюджета на следующий год расходы на:
Национальную полицию вырастут почти на 30%,
СБУ – на 26%,
Государственную судебную администрацию – 35%,
ГБР –16%,
Офис генерального прокурора – 13,5%.
По его словам, больше получит:
Государственная таможенная служба – дополнительно 1,7 млрд грн,
Управление госохраны – почти 400 млн,
Госуправление делами, которое обеспечивает Офис президента — 600 млн грн,
Программа "Тысячевестная" — плюс 1,5 млрд грн.
По его словам, в условиях, в которых живет государство, бюджет должен, прежде всего, покрывать оборону, поддержку военных, защиту людей и обеспечивать социальную справедливость. А правительство в приоритет выставляет государственные институты, которые еще не всегда полноценно работают, подчеркнул он.
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