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Силовикам - миллиарды, пенсионерам - копейки: в Раде разнесли “математику” Кабмина

Народный депутат раскритиковал расходы, предложенные в Госбюджете на 2027 год

14 октября 2026, 19:29
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Кречмаровская Наталия

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал о приоритетах, которые власти заложили в бюджет на следующий год. По его словам, в 2027 году хотят потратить на силовиков и пиар – миллиарды, а пенсионерам – 9 грн в день.

Силовикам - миллиарды, пенсионерам - копейки: в Раде разнесли “математику” Кабмина

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Политик сообщил, что согласно проекту государственного бюджета на следующий год расходы на:

  • Национальную полицию вырастут почти на 30%,

  • СБУ – на 26%,

  • Государственную судебную администрацию – 35%,

  • ГБР –16%,

  • Офис генерального прокурора – 13,5%.

По его словам, больше получит:

  • Государственная таможенная служба – дополнительно 1,7 млрд грн,

  • Управление госохраны – почти 400 млн,

  • Госуправление делами, которое обеспечивает Офис президента — 600 млн грн,

  • Программа "Тысячевестная" — плюс 1,5 млрд грн.

"И деньги на все это нашлись, в отличие от тех, кому они намного нужнее. Например, пенсионерам. Минимальную пенсию планируют повысить на 283 грн. Чуть больше, чем 9 гривен в день. Именно так правительство решило оценить десятилетия, которые люди отдали, работая на страну. Так денег действительно нет – власть просто выбирает, на кого их тратить?!”, — подчеркнул народный депутат.

По его словам, в условиях, в которых живет государство, бюджет должен, прежде всего, покрывать оборону, поддержку военных, защиту людей и обеспечивать социальную справедливость. А правительство в приоритет выставляет государственные институты, которые еще не всегда полноценно работают, подчеркнул он.

"Получается, на содержание государственного аппарата деньги находятся, а вот для его полноценной работы — возможности нет!", — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что американцы предупредили о худшем сценарии для Украины.




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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5016
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