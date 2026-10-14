Силовикам - мільярди, пенсіонерам - копійки: у Раді рознесли “математику” Кабміну

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Кречмаровская Наталия
Народний депутат Дмитро Разумков розповів про пріоритети, які влада заклала в бюджет на наступний рік. За його словами, у 2027 році хочуть витратити на силовиків і піар — мільярди, а пенсіонерам – 9 грн на день.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Політик повідомив, що згідно з проєктом державного бюджету на наступний рік, видатки на:
Національну поліцію зростуть майже на 30%,
СБУ — на 26%,
Державну судову адміністрацію — 35%,
ДБР -16%,
Офіс генерального прокурора — 13,5%.
За його словами, більше отримає:
Державна митна служба — додатково 1,7 млрд грн,
Управління держохорони — майже 400 млн,
Держуправління справами, яке забезпечує Офіс президента, — 600 млн грн,
Програма “Тисячовесна” — плюс 1,5 млрд грн.
За його словами, в умовах, у яких живе держава, бюджет має передусім покривати оборону, підтримку військових, захист людей і забезпечувати соціальну справедливість. А уряд у пріоритет виставляє державні інституції, які ще й не завжди повноцінно працюють, наголосив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що американці попередили про гірший сценарій для України.