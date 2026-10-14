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Силовикам - мільярди, пенсіонерам - копійки: у Раді рознесли “математику” Кабміну

Народний депутат розкритикував видатки, запропоновані у Держбюджеті на 2027 рік

14 жовтня 2026, 19:29
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Кречмаровская Наталия

Народний депутат Дмитро Разумков розповів про пріоритети, які влада заклала в бюджет на наступний рік. За його словами, у 2027 році хочуть витратити на силовиків і піар — мільярди, а пенсіонерам – 9 грн на день.

Силовикам - мільярди, пенсіонерам - копійки: у Раді рознесли “математику” Кабміну

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Політик повідомив, що згідно з проєктом державного бюджету на наступний рік, видатки на:

  • Національну поліцію зростуть майже на 30%, 

  • СБУ — на 26%,

  • Державну судову адміністрацію — 35%, 

  • ДБР -16%, 

  • Офіс генерального прокурора — 13,5%.

За його словами, більше отримає: 

  • Державна митна служба — додатково 1,7 млрд грн, 

  • Управління держохорони — майже 400 млн,

  • Держуправління справами, яке забезпечує Офіс президента, — 600 млн грн,

  • Програма “Тисячовесна” — плюс 1,5 млрд грн.

“І гроші на все це знайшлися, на відміну від тих, кому вони набагато потрібніші. Наприклад, пенсіонерам. Мінімальну пенсію планують підвищити на 283 грн. Трохи більше, ніж 9 гривень на день. Саме так уряд вирішив оцінити десятиліття, які люди віддали, працюючи на країну. То грошей справді немає – чи влада просто обирає, на кого їх витрачати?!”, — наголосив народний депутат. 

За його словами, в умовах, у яких живе держава, бюджет має передусім покривати оборону, підтримку військових, захист людей і забезпечувати соціальну справедливість. А уряд у пріоритет виставляє державні інституції, які ще й не завжди повноцінно працюють, наголосив він. 

“Виходить, на утримання державного апарату гроші знаходяться, а от для його повноцінної роботи – спроможності немає!”, — підсумував парламентар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що американці попередили про гірший сценарій для України.




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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5016
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