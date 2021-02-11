Штраф за отказ петь гимн - сколько будут платить депутаты

В Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, призванных отдавать дополнительную дань уважения государственным символам, их тексты размещены на официальном портале парламента.



Штраф за отказ петь гимн. Фото из открытых источников

Документы предусматривают введение нового правила для депутатов местных советов любого уровня. Со дня принятия закона все заседания районных, областных, городских и поселковых должны начинаться с торжественного внесения государственного флага и исполнения гимна. Заканчиваться заседания должны так же, но в обратном порядке: сначала гимн, затем флаг.



За нарушение или невыполнение этой процедуры нардепы предлагают наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на 2021 составляет 113 500 грн и 227 000 грн соответственно.



В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что поднятие флагов иностранных государств над государственными зданиями в оккупированном Крыму и Донбассе дискредитирует украинские государственные символы и ассоциируется у населения с последующей вооруженной агрессией.



"На законодательном уровне необходимо закрепить регулирование правил использования государственного флага Украины и флагов иностранных государств органами местного самоуправления", — пишут авторы законопроекта.

Также в пояснительной записке упоминается исполнение венгерского гимна в Закарпатье, и общественный резонанс, вызванный этим событием.

Авторами законопроекта выступает целая группа народных депутатов от фракции "Слуга народа". Сейчас документы находятся на рассмотрении профильных комитетов ВР.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что за исполнение венгерского гимна в Закарпатье СБУ проводило обыски и готовило ряд обвинений в госизмене.



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